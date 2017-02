Gemeinde verschafft sich Sicherheit Für den Bebauungsplan „Freizeitpark Arnsdorf“ wurde eine Sperre beschlossen. Somit sind Änderungen nicht möglich.

© Thorsten Eckert

Für die zweite Änderung des Bebauungsplanes „Freizeitpark Arnsdorf“, die im Mai 2014 bestätigt wurde, herrscht ab sofort eine Veränderungssperre. Diese beschloss am Montagabend der Gemeinderat. Doch was hat es damit eigentlich auf sich? „Wir sind gerade dabei, die Änderungen des Bebauungsplanes einzuarbeiten. Das dauert eine Weile“, erklärt Kämmerin Margit Porst. Damit während dieser Zeit keine neuen Anträge gestellt werden, die dann wieder alles über den Haufen werfen, hat die Verwaltung eine Veränderungssperre vorgeschlagen. Ein übliches Werkzeug, das in dieser Phase häufig zur Anwendung kommt, berichtet die Kämmerin. Und es verschafft der Gemeinde eine gewisse Planungssicherheit.

Im Konkreten heißt das nun: Auf dem Gebiet können keine weiteren Baumaßnahmen genehmigt werden. Das betrifft sowohl Neubauten, Abrissarbeiten und auch Umbauarbeiten. Ausgeschlossen von der Veränderungssperre sind allerdings Bauvorhaben, die bereits vor dem Inkrafttreten der Sperre baurechtlich abgesegnet wurden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag der Arnsdorfer Verwaltung einstimmig zu. Im Frühjahr sollen zu der Änderung des Bebauungsplanes noch einmal die Träger öffentlicher Belange beteiligt werden. Sprich: Behörden, Versorger und die Nachbargemeinden. (ste)

