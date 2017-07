Gemeinde verschafft sich finanziellen Spielraum Die Kommune schiebt die Tilgung von Krediten auf. Damit ist sie ihre Geldprobleme zwar nicht los, hat aber wieder etwas Luft.

In der Gemeinde Röderaue gibt es nicht nur bei der Beschriftung am Rathaus Probleme, sondern auch mit dem Finanzen. © Eric Weser

Verschiebebahnhof in der Röderaue: Die Gemeinderäte haben am Donnerstag zugestimmt, dass die Kommune mehrere langfristige Kredite vorerst nicht mehr tilgen soll. Die Darlehen sind der Kommune von der Sparkasse gewährt worden. Durch das Aussetzen soll sich der finanzielle Spielraum der Gemeinde um 78 000 Euro pro Jahr vergrößern. Derzeit ist vorgesehen, ab Anfang 2018 für drei Jahre lang Tilgungszahlungen an die Bank zu verzichten.

Sinn des Ganzen ist, dass die Gemeinde im Lauf der nächsten Jahre aus ihren kurzfristigen Krediten – den sogenannten Liquiditätskrediten – herauskommt. Diese Kurzfrist-Kredite der öffentlichen Hand lassen sich mit dem Dispo im Privatbereich vergleichen.

Diese Art der Finanzierung gilt als problematisch, weil sie nicht nachhaltig ist. Meist werden Kurzfrist-Kredite für laufende Ausgaben benutzt, zum Beispiel, wenn das Geld fehlt, um Energie oder Personal zu bezahlen. Langfrist-Kredite dagegen fließen meist in Investitionsprojekte, etwa den Bau einer Kita oder einer Straße – und stiften deshalb einen nachhaltigen Nutzen.

Sparkonzept kommt später

Das Landratsamt hatte die Röderaue bereits im Frühjahr damit beauflagt, die Kurzfrist-Kredite abzubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, hatte das Landratsamt auch gefordert, dass die Kommune Sparvorschläge macht. Haushaltssicherungskonzept nennt sich das Ganze im Behördendeutsch. Bis 28. Juli sollte die Röderaue dieses Konzept vorlegen. Doch die Gemeinde will nach Angaben von Bürgermeister Lothar Herklotz (CDU) bei den Kommunalaufsehern in Meißen um Aufschub bitten, um das Konzept schreiben zu können. Erst in vier bis sechs Wochen soll es vorliegen. Die geplante Aussetzung der Langzeitkredite wird darin als eine Sparmaßnahme enthalten sein.

Herklotz verwies im Gemeinderat allerdings darauf, dass die ausgesetzte Kredittilgung allerdings künftig wiederaufgenommen werden müsse. Die Probleme seien nicht verschwunden, sondern lediglich ein Stück in die Zukunft verschoben.

560 Euro Schulden pro Kopf

Laut dem aktuellen Haushalt hatte die Röderaue Anfang 2017 langfristige Kreditschulden von reichlich anderthalb Millionen Euro, was pro Einwohner einer Verschuldung von fast 560 Euro entspricht. Anfang des Jahres musste die Kommune 44 000 Euro an kurzfristigen Krediten aufnehmen.

Die Finanzsorgen rühren unter anderem aus finanziellen Belastungen der Gemeinde durch ihre Töchterfirmen her.

