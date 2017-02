Gemeinde verkauft vier Bauplätze In Cunewalde entstehen neue Eigenheime. Nun werden weitere Flächen für Häuslebauer gebraucht.

Gleich vier Bauplätze hat die Gemeinde Cunewalde in den ersten zwei Monaten dieses Jahres verkauft. Das berichtet Bürgermeister Thomas Martolock (CDU). Zwei Parzellen befinden sich im dritten Abschnitt des Wohngebietes Siedlungsweg, je eine auf dem Gelände des Weigsdorfer Hofes und am Weigsdorfer Berg.

„Jetzt überlegen wir, wo wir als Nächstes Bauflächen entwickeln können“, sagt Martolock. Im März oder April will der Technische Ausschuss des Gemeinderates eine Flurbegehung machen, um sich über geeignete Plätze zu informieren. Nach Aussagen des Bürgermeisters gibt es aktuell drei Optionen. Im Blick sind Flächen im Bereich Friedensaue und am Weigsdorfer Berg. Auch eine nochmalige Erweiterung des Wohngebietes Siedlungsweg wird in Betracht gezogen. „Wichtig ist uns, dass es möglichst Grundstücke der Gemeinde sind“, betont Thomas Martolock. (SZ/ks)

