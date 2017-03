Gemeinde verkauft Wohnanlage Um zu Geld zu kommen und die Schulden zu reduzieren, verkauft die Gemeinde ihr Tafelsilber.

Soll verkauft werden: die Wohnanlage in Kleinkagen. Einst investierte Käbschütztal viel Geld, um die Häuser zu sanieren, zu modernisieren und auszubauen. Die Seniorenwohnanlage galt als Vorzeigeobjekt. © Claudia Hübschmann

„Wir brauchen Geld.“ Die Begründung von Bürgermeister Uwe Klingor (CDU), warum die Gemeinde in großes Wohngrundstück im Ortsteil Kleinkagen verkauft, ist kurz, knapp und verständlich. Die Gemeinde ist seit Jahren praktisch zahlungsunfähig. Da wird jede Möglichkeit genutzt, um zu Geld zu kommen. Jetzt wird ein großes Wohnhaus in Kleinkagen zum Verkauf angeboten. Für das Mehrfamilienhaus, das 1993 aufwendig um- und ausgebaut wurde, liegt das Mindestgebot bei 181 500 Euro. Die Anlage diente einst als Vorzeigeobjekt, war als eine Art Seniorenwohnpark angelegt. In dem Haus befinden sich 13 Ein- und Zweiraumwohnungen, die größtenteils vermietet sind, ein Gemeinschaftsraum mit Küche und zwei Toiletten und ein Wäschetrockenraum. Insgesamt hat das Haus eine Wohnfläche von 771 Quadratmetern. Im angrenzenden Winkelbau, einem ehemaligen Kindergarten, werden vier Räume von einem Jugendklub und zwei von einem Möbelrestaurator genutzt. Auf dem Grundstück befinden sich außerdem Pkw-Stellplätze, zwei private Garagen, ein Wäscheplatz und eine Bushaltestelle. Bis Ende April können Kaufangebote in der Gemeindeverwaltung eingereicht werden. (SZ/jm)

