Gemeinde verkauft Bauplatz

Friedersdorf. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Klingenberg hat auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, ein 400 Quadratmeter großes Grundstück zu verkaufen, das der Kommune gehört. 3 250 Euro haben die Antragsteller dafür geboten. Ein Pärchen will in Friedersdorf ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage bauen und hat deshalb einen Kaufantrag bei der Gemeinde Klingenberg gestellt, der ein Teilstück des vorgesehenen Bauplatzes gehört. Auf dem Grundstück der Gemeinde stehen bisher ein baufälliger Lagerschuppen und eine Kläranlage. „Das alte Ziegelgebäude steht seit 1990 leer und war früher im Besitz der LPG“, sagte Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK). Das Pärchen würde beides mit übernehmen und auch für den Abriss aufkommen. Im Zuge dessen wurde vereinbart, ihnen beim Kaufpreis entgegenzukommen, informierte der Bürgermeister die Ausschussmitglieder. Der aktuelle Bodenrichtwert in Friedersdorf belaufe sich auf 17 Euro pro Quadratmeter. Der Kaufpreis würde demzufolge eigentlich bei mindestens 6 800 Euro liegen. Der Abriss der Kläranlage und des Lagerschuppens kostet zusammen in etwa 10 500 Euro, so lautet zumindest ein Angebot, das die Gemeinde eingeholt hat. Zusätzlich übernimmt das Pärchen auch noch die Vermessungskosten, die etwa bei 3 500 Euro liegen.

Um im Vorfeld zu prüfen, ob das Bauvorhaben überhaupt grundsätzlich zulässig ist, hat das Pärchen bereits eine Bauvoranfrage gestellt, mit der sich der Technische Ausschuss der Gemeinde schon befasst hat. Nach dessen Zustimmung hatte auch das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Oktober grünes Licht gegeben.

