Gemeinde verkauft alte Schule Rosenthal veräußert das Grundstück an eine Familie. Jahrelang war ein Käufer gesucht worden.

Rosenthal nimmt 31 000 Euro ein. © Symbolbild: dpa

Die ehemalige untere Schule in Rosenthal wird verkauft. Der Gemeinderat beschloss auf seiner Sitzung am Dienstagabend, das 1 100 Quadratmeter große Grundstück zum Preis von rund 31 000 Euro an eine Familie zu veräußern. Nach Auskunft von Bürgermeister Gebhard Moritz (CDU) hatte die Gemeinde seit Jahren versucht, Interessenten für das Haus an der Königsteiner Straße 30 zu finden. Da über das Grundstück der Fußweg der Kinder von der Bushaltestelle zur Rosenthaler Grundschule verläuft, bietet die Gemeinde den Käufern den Tausch eines schmalen Grundstücksstreifens mit Gemeindeland an, um den Weg für die Schulkinder dauerhaft zu sichern. (SZ/ce)

zur Startseite