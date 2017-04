Gemeinde unterstützt Brandopfer Jonsdorf bittet um Spenden für die Familie vom Jonsberg, die ihr Wohnhaus verloren haben.

Rudolf und Marion Wolff stehen vor ihrem ausgebrannten Wohnhaus in Jonsdorf. © Matthias Weber

Die Jonsdorfer Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung am Mittwochabend einem Vorschlag von Bürgermeister Christoph Kunze (Freie Wähler) zugestimmt, wonach die Gemeinde um Spenden für die vom Brand ihres Wohnhauses betroffene Familie vom Jonsberg bittet. „Wir unterstützen das Anliegen, der Familie nach Kräften zu helfen“, so Christoph Kunze.

„Wir werden auch Bürger, die sich in diesem Zusammenhang an die Gemeinde wenden, auf das bestehende Spendenkonto hinweisen.“ Daneben hat Christoph Kunze in der Gemeinderatssitzung allen am Einsatz am Jonsberg beteiligten Rettungskräften von Feuerwehren und Rettungsdiensten gedankt. „Sie haben alle geholfen, die Sache schnell in den Griff zu bekommen“, sagte der Bürgermeister. (SZ/se)

Spendenkonto: IBAN: DE02850501000502370637, BIC: WELADED1GRL, Kennwort: Brand Jonsdorf

