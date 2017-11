Gemeinde trägt Kostenrisiko bei Kita-Bau Die Arbeiterwohlfahrt als Bauherr muss statt zehn Prozent der Bausumme nur noch eine Fixsumme tragen. Aber es gibt eine unabhängige Bauleitung.

Die Tage des alten Kindergartens in Boxdorf sind gezählt. Die Awo Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH und die Gemeinde sind sich über die Finanzierung einig. Läuft jetzt alles wie geplant, könnte der Neubau im nächsten Jahr starten. © Matthias Schumann

Moritzburg. Gute Nachricht für Eltern in Boxdorf und Reichenberg. Bei nur zwei Enthaltungen hat der Moritzburger Gemeinderat am Montagabend der vierten Fortschreibung der Finanzierungsvereinbarung zum Bau des neuen Kinderhauses im Ortsteil Boxdorf zugestimmt. Vorausgegangen sind dieser deutlichen Entscheidung in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche intensive Gespräche.

„Wir haben die Vereinbarung in den Ausschüssen sehr lange vorberaten“, sagt Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos). „Intern und auch unter Einbeziehung der Awo und deren Anwalt.“ Eine heftige und emotionale Debatte wie im April blieb daher diesmal aus.

Im Frühjahr hatten die Gemeinderäte über die dritte Fortschreibung zu entscheiden gehabt. Einige fühlten sich dabei unter Druck gesetzt. Denn zum einen war der Beschluss notwendig, damit die Awo Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH als Bauherr und Träger des neuen Hauses Fördermittel beantragen konnte. Zum anderen hatten sich die Baukosten seit den ersten Bauplänen im Jahr 2013 zwischenzeitlich fast verdoppelt. Da die Gemeinde Moritzburg einen wesentlichen Teil der Kosten zu tragen hat, befürchteten viele Räte, dass diese am Ende noch höher ausfallen könnten. Sogar ein möglicher Stopp des begonnenen Projekts und ein kompletter Neuanfang wurden diskutiert. Trotzdem gab es damals in einer namentlichen Abstimmung nur zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung.

Laut dem Beschluss vom April hätte die Awo zehn Prozent der Gesamtbaukosten übernehmen müssen. Zum damaligen Zeitpunkt wären das rund 524 000 Euro gewesen. „Mittlerweile hat der Freistaat Sachsen aber seine entsprechende Verordnung geändert“, sagt der Rathauschef. Die freien Träger der Kindertagesstätten sind damit nicht mehr bindend verpflichtet, sich mit dem genannten Prozentsatz an den Baukosten zu beteiligen. „Der Aufsichtsrat der Awo hat seine Geschäftsführung darauf hingewiesen.“

In der am Montag beschlossenen Fortschreibung fehlt daher jetzt diese Festsetzung. „Die Awo hat aber erklärt, dass sie zu der im April beschlossenen Summe steht“, erklärt Jörg Hänisch. Die 524 000 Euro stehen daher nun als Fixsumme im Finanzierungsvertrag. Die Awo übernimmt diese daher nun unabhängig von der Höhe der tatsächlichen Baukosten.

Insgesamt belaufen sich die Kostenberechnungen aktuell auf 5,339 Millionen Euro. Nach den gegenwärtigen Stand ist mit einer Förderung in Höhe von 2,493 Millionen Euro zu rechnen. Der Anteil der Fördermittel wird dabei nicht nach den tatsächlichen Kosten berechnet, vielmehr werden pro Platz pauschal 25 000 Euro festgesetzt. 50 Prozent davon werden gefördert. Der Fördermittelantrag ist eingereicht und die damit verbundene baufachliche Prüfung durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement laufen. Voraussichtlich Ende Januar 2018 sollen diese abgeschlossen sein. Der Jugendhilfeausschuss des Meißner Kreistages hat das Boxdorfer Projekt zudem ganz oben auf die Prioritätenliste im Landkreis gesetzt.

Entstehen sollen in dem neuen Kinderhaus 186 Plätz für Kinderkrippen- und Kindergartenkinder. Die Hortkinder werden, wie jetzt auch, in Reichenberg betreut. Die dortige Einrichtung gehört als Außenstelle zur derzeitigen Awo-Kita Kleeblatt in Boxdorf. Seit rund zehn Jahren besteht für das Boxdorfer Haus, das zu DDR-Zeiten als Erntekindergarten entstanden war, Handlungsbedarf. Betrieben werden darf sie nur noch dank einer Ausnahmegenehmigung.

Bereits im Mai 2013 hatte der Gemeinderat entschieden, dass die Awo als Träger der Einrichtung das neue Haus in Boxdorf bauen soll. Die Gemeinde Moritzburg wollte ihrerseits den notwendigen Grund und Boden in Erbbaurecht zur Verfügung stellen. Dieser Vertrag soll nun eventuell im Dezember in den Gemeinderat kommen. Damals war übrigens noch von Kosten in Höhe von rund drei Millionen Euro ausgegangen worden.

Weil mit dem Neubau in Boxdorf im Nachbarortsteil Reichenberg die Kindergartenplätze wegfallen sollen, hatte sich dort Widerstand gegen den Beschluss geregt. Jörg Hänisch, gerade neu zum Bürgermeister gewählt, stoppte das Verfahren und ließ die Möglichkeit von zwei kleineren Neubauten prüfen. Sogar einen Trägerwechsel für Reichenberg brachte er ins Gespräch. Im Mai 2014 stimmte der Gemeinderat schließlich mit hauchdünner Mehrheit für die große Variante in Boxdorf und das Aus der Kindergartenbetreuung in Reichenberg. Sieben Räte, darunter der Bürgermeister, hatten für zwei kleine Neubauten votiert. Acht für die andere Variante.

Neben der Höhe der Kostenbeteiligung der Awo an dem Neubau wurde jetzt noch etwas geregelt. Bauherr und Gemeinde haben sich darauf verständigt, dass der Architekt des Hauses nicht gleichzeitig auch die Bauleitung des Projekts übernimmt. „So können auch mögliche Planungsfehler kritischer hinterfragt werden und nicht einfach beim Bau glatt geschliffen werden“, sagt der Rathauschef. Er hofft, dass im nächsten Jahr mit dem Bauen begonnen werden kann. Das neue Haus entsteht direkt neben dem alten.

zur Startseite