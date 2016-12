Gemeinde testet Verkehrsberuhigung Auf dem Siedlerweg zwingt eine Schwelle zum Langsamfahren. Bald auch an anderen Stellen?

© Uwe Soeder

Immer wieder gibt es aus Doberschau Klagen, dass in Anliegerstraßen zu schnell gefahren wird. Im Fall des Siedlerweges hat die Gemeinde jetzt reagiert. Auf der schmalen Straße am Ortsrand in Richtung Singwitz wurde eine Schwelle montiert, um Autofahrer zum Langsamfahren zu zwingen. Darüber informierte Bürgermeister Alexander Fischer (CDU) im Gemeinderat. „Das hat sich schon bewährt“, lobte Gemeinderat Bernd Vogt (CDU). Als Anlieger hatte er das Problem immer wieder angesprochen. „Ich kann nicht verstehen, dass gerade Eltern, die ihre Kinder in die Kita bringen, dort zu schnell fahren.“

Schließlich würden in den Häusern am Weg auch viele Familien wohnen, die angesichts rücksichtloser Autofahrer Angst um ihre Kinder haben. Offen ist, ob die Schwelle dauerhaft dort bleibt oder später an eine andere Stelle umgesetzt wird, wo auch Handlungsbedarf besteht. „Wir testen das jetzt erst mal“, sagt Fischer. (SZ/MSM)

