Gemeinde sucht Pächter In Nebelschütz steht der Einkaufsladen leer. Das soll sich ändern.

Gerade ältere Menschen könnten vom wiedereröffneten Einkaufsladen profitieren. © Symbolbild: dpa

Die Gemeinde Nebelschütz setzt weiter auf die Nahversorgung durch kleine Läden. Deshalb schreibt die Verwaltung die Verkaufseinrichtung im Ortskern (den früheren Einkaufsladen Purschke) neu aus. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am 29. Juni. Zur Verkaufseinrichtung gehören ein Verkaufs- und ein Lagerraum mit einer Gesamtgröße von 80 Quadratmetern. Der Laden sollte nach Vorstellungen der Räte in der Woche montags bis freitags mindestens vier Stunden öffnen und Sonnabend mindestens zwei Stunden. Das Angebot sollte von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs über Reinigungs- und Kosmetik-Ware, Backtheke, Fleischtheke, Käsetheke, Eistheke, Obst- und Gemüsetheke bis hin zu Bio- und Öko-Produkten reichen. Möglich sei auch die Einrichtung einer Imbiss-Ecke. (AK)

Interessenten können sich bis 10. August bei der Gemeinde Nebelschütz (Hauptstraße 9, 01920 Nebelschütz, E-Mail: gemeinde@nebelschuetz.de) bewerben. Für Rückfragen steht Bürgermeister Thomas Zschornak unter 03578 301006 zur Verfügung.

