Gemeinde stellt Straßenprojekt vor Die Teichstraße soll in diesem Jahr grundhaft ausgebaut werden. Im Vorfeld werden die Bürger informiert.

© Thorsten Eckert

Arnsdorf. Die Gemeinde Arnsdorf möchte in diesem Jahr die Teichstraße grundhaft ausbauen. Dafür sind immerhin stolze 850 000 Euro im Haushalt eingeplant. Viel Geld! Doch ein grundhafter Ausbau bedeutet eben auch einiges an Arbeit! So erneuern die zuständigen Fachleute nicht nur die Fahrbahn, die Gehwege und die Straßenbeleuchtung, sondern auch die Schmutz- und Regenwasserkanalisation. Für Anwohner und Geschäftstreibende bedeutet dies in den meisten Fällen: Vollsperrung der Straße. Doch dazu möchte die Gemeindeverwaltung die Betroffenen konkret informieren. Deswegen lädt Bürgermeisterin Martina Angermann am kommenden Dienstag, den 20. Februar, alle Anwohner zu einer Bürgerversammlung ein. Hier werden das Bauvorhaben sowie die einzelnen Schritte vorgestellt. Los geht es um 18.30 Uhr im Schulpavillon an der Stolpener Straße 49.

Poststraße fast fertig?

Während also die Vorbereitungen für die eine Baumaßnahme laufen, sind die Arbeiten, die nur wenige Meter von der Teichstraße entfernt stattfinden, im Endspurt. Denn nach Angaben von Bauamtsleiterin Margit Porst hofft die Gemeinde, noch in diesem Monat mit den Arbeiten an der Poststraße fertig zu werden. Das sei allerdings witterungsabhängig. Schließlich hat der Winter in den vergangenen Wochen ein kleines Comeback gefeiert.

Zusätzlich gehen natürlich auch in diesem Jahr die Arbeiten an der Kleinwolmsdorfer Straße weiter. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Bautzen und der Gemeinde Arnsdorf. Ende des Jahres sollen aber auch diese Arbeiten beendet sein. (ste)

