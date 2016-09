Gemeinde spart bei Straßenbeleuchtung Um Fördermittel abrufen zu können, wurde lange nach einem Projekt gesucht.

Am Elbweg sollen LED-Leuchten montiert werden. © Thorsten Eckert

Das war gar nicht so einfach, einen Zweck fürs Geldausgeben zu finden. Über das Investitionskraftstärkungsgesetz gibt der Bund dem Kurort Rathen etwa 7 200 Euro. Das wollte die Gemeinde ursprünglich für den Breitbandausbau ausgeben. Dafür fand sich aber ein anderes Förderprogramm, bei dem der Fördersatz höher ist. Nun war es für die Gemeinde gar nicht so leicht, ein anderes Projekt zu finden, das den Richtlinien entspricht. Denn es gibt bestimmte Vorgaben, wofür das Geld ausgegeben werden darf. Nun hat die Gemeinde etwas gefunden. Am Elbweg in Oberrathen sollen die jetzigen Lampen mit stromsparenden LED-Leuchten ausgetauscht werden. „Das fällt unter energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung und wäre somit förderfähig“, erklärt Bürgermeister Thomas Richter (parteilos). Die Gemeinde muss noch Eigenmittel von rund 2 500 Euro dazugeben. Der Gemeinderat hat das auf seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen.

Aus dem Invest-Gesetz ergibt sich für den Kurort auch ein Zuschuss vom Freistaat. Für dieses Geld gelten jedoch andere Regeln für die Verwendung. Die Gemeinde würde das gern für die Sanierung des Bachbettes am Grünbach verwenden. Bisher gibt es aber noch keine Antwort, ob das Bauprojekt förderfähig ist. „Ich rechne aber damit, dass die Gemeinde bis Ende Oktober eine Antwort erhält“, sagt Bürgermeister Richter.

