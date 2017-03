Gemeinde spart bei Grünflächen Weil das Geld knapp ist, setzt die Kommune mancherorts auf Pflaster und Beton statt auf Pflanzen.

Weil Personal und Geld knapp sind, verzichte die Gemeinde Röderaue unter anderem darauf, Grünflächen zu pflegen. In Frauenhain habe man statt Pflanzen Flächen ausgepflastert, um weniger Arbeit zu haben, so Bürgermeister Lothar Herklotz (CDU). Die Finanzlage der Röderaue ist bereits seit Jahren angespannt, und auch der Haushalt für das laufende Jahr lässt erkennen, dass die Kommune weiter sparen muss. Das Landratsamt hat dafür ein überarbeitetes Sparkonzept von der Kommune bis 31. März gefordert. – Ziel der Sparmaßnahmen ist, dass die Gemeinde im Lauf der nächsten Jahre wieder ein Geldpolster aufbaut und ihre laufenden Ausgaben nicht mehr über Kassenkredite finanziert. Die Kommunalaufsicht des Landratsamts hatte kritisiert, dass das zuletzt immer wieder passiert war. Die Aufseher lassen sich deshalb wöchentlich Finanzunterlagen von der Gemeinde vorlegen. Rathaus und Räte der Röderaue sind indes angehalten, die Finanzlage durch ihre Entscheidungen zu verbessern. Das vom Kreis geforderte, aktualisierte Sparkonzept werde man aber vorerst nicht vorlegen können, so Gemeindechef Herklotz. (SZ/ewe)

