Gemeinde setzt Rotstift beim Personal an Im Rathaus, beim Grünen Klassenzimmer, im Bauhof und der Kita soll gespart werden. Und es gibt weitere Einschnitte.

Motivierte und weniger motivierte Mitarbeiter – die Gemeinde Röderaue muss Personal reduzieren. Sonst droht ein Finanzdesaster. © PR

Sparen, sparen, sparen. Das Wort dominiert die Finanzdebatte der Röderaue. Zwar kommt die Kommune laut Bürgermeister Lothar Herklotz (CDU) selbst mit drastischen Einsparungen nicht „auf einen grünen Zweig“. Doch ohne Kürzungen geht es gleich gar nicht. Deshalb setzt die Gemeinde beim Personal den Rotstift an. Bis zu 72 000 Euro Sparpotenzial wäre für 2017 möglich gewesen, ausgeschöpft worden ist es nicht vollends. Jörg Hauptvogel (CDU) wollte wissen, ob die Arbeit bei so drastischen Sparmaßnahmen noch machbar sei. Gemeindechef Herklotz sagte, dass die Kernmitarbeiterschaft nicht betroffen sei. Man habe im Vergleich zu den alten Ländern in der Verwaltung immer noch zu viel Personal pro Einwohner. Das müsse man zurückfahren. Die SZ gibt einen Überblick über beschlossene Personalreduzierungen.

Drei Helfer und ein Mitarbeiter im Bauhof

Bis zu sieben Helferstellen im Bauhof standen zur Kürzung an – 96 Wochenstunden und knapp 6 000 Euro. „Der Bauhofleiter knirscht jetzt schon mit den Zähnen“, so Lothar Herklotz mit Blick auf die Arbeit, die der Bauhof schon jetzt kaum schaffe. Aber die Gemeinde müsse ein Zeichen setzen. Die Räte folgten dem Vorschlag Herklotz’, zunächst bei drei Helfern die Verträge Anfang 2017 nicht zu verlängern. Ferner soll ein Bauhof-Mitarbeiter im Herbst 2017 gehen, seine Stelle soll nicht wieder besetzt werden. Damit fallen 38 Wochenstunden weg, 2017 spart die Kommune dadurch noch einmal 6 000 Euro .

Zwei Hilfskräfte in Kindereinrichtungen

Eine Hilfskraft für Erzieher mit 15 Wochenstunden soll zur Jahresmitte gehen. Ihr fehle der Wille, sich fortzubilden, so ein Teil der Begründung. Eine weitere Hilfskraft, die bisher den Erziehern die Schlafwache der Kinder abgenommen hat, muss im Januar gehen. Die Arbeit übernehmen nun wieder die Erzieherinnen. Mehr als 4 000 Euro spart die Kommune.

Zwei Mitarbeiter

im Grünen Klassenzimmer

Ende Februar sollen zwei Menschen ihren Job verlieren, die das „Grünes Klassenzimmer“ in Raden betreut haben. Einsparung: knapp 21 000 Euro. Die Betreuung des Umwelt- und Naturzentrums soll die Kulturabteilung der Kommune übernehmen.

Eine Hilfskraft in der Bücherei

„Eine sehr harte Entscheidung“ nannte der Bürgermeister die geplante Schließung der Bücherei in Pulsen. Die Einrichtung werde aber kaum genutzt. Die Bücher sollen auf Hort und Seniorenclub verteilt werden. Die Räume sollen der geplanten Erweiterung der Kinderkrippe dienen. Einer bisherigen Bücherei-Hilfskraft soll Anfang 2017 gekündigt werden. 660 Euro lassen sich so einsparen.

Zwei Mitarbeiter für Projektabrechnungen

Drei Mitarbeiter in der Verwaltung haben sich im Rathaus um Projektabrechnungen gekümmert. Zwei gehen in Rente, eine dritte soll entlassen werden. Die Arbeit soll künftig das übrige Verwaltungspersonal übernehmen. Die Gemeinde soll dadurch mehr als 24 000 Euro im Jahr sparen.

