Gemeinde präzisiert Baumschutz Eine neue Satzung klärt, unter welchen Umständen Bäume gefällt werden dürfen.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Die Neukircher müssen sich auf kleine Änderungen im Baumschutz einstellen. Der Gemeinderat hat einstimmig eine neue Gehölzschutzsatzung beschlossen. „Die alte Satzung musste aufgrund der Änderungen von Bundes- und Landesgesetzen aktualisiert werden“, sagt Bürgermeisterin Grit Truxa-Richter. „Somit fallen viele Regelungen automatisch durch die höheren gesetzgebenden Ebenen in die Satzung rein.“

Die neue Satzung ist trotzdem umfangreicher geworden und arbeitet zum Teil auch mit anderen Zahlen. So war bisher ein Baum in Neukirch geschützt, wenn der Stammumfang in einem Meter Höhe weiter als 50 Zentimeter war. Jetzt reichen schon 40 Zentimeter. Neukircher und andere, die solche Bäume im Gemeindegebiet fällen wollen, müssen einen Antrag auf Fällung bei der Gemeinde stellen. Die Satzung sieht aber auch noch einige Ausnahmen vor. Das Dokument kann in der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. (SZ/pre)

