Gemeinde plant weitere Haltestellen An der Großenhainer Straße in Boxdorf soll ein neuer Busstopp entstehen. Die Gemeinde lässt zudem zwei weitere Ein- und Ausstiege an der Schule prüfen.

© Symbolfoto/Arvid Müller

Seit Jahren wird über eine Neuordnung der Bushaltestellen in Boxdorf diskutiert. Es gab Vorschläge des Ortschaftsrats und schließlich ließ die Gemeinde Moritzburg ein ÖPNV-Konzept erarbeiten. Die einzige sichtbare Veränderung in all den Jahren brachte indes keine Verbesserung. Im Gegenteil. Die Haltestelle direkt vor der Kurfürst-Moritz-Schule in Richtung Kreisverkehr in der Straße Großer Gallberg wurde abgeschafft, weil die Schüler dort aus Platzmangel nicht sicher auf den Bus warten konnten.

Im ÖPNV-Konzept enthalten ist dagegen eine neue Haltestelle in der Dresdner Straße in Höhe der Sparkasse. An dieser sollen künftig alle Busse halten, die über den Boxdorfer Berg in Richtung Dresden fahren. Derzeit gibt es für diese Linien noch zwei Haltestellen – eine in der Schulstraße und eine vor der Sparkasse in der Dresdner Straße. In der Sitzung des Technischen Ausschusses des Moritzburger Gemeinderats informierte Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) am Donnerstagabend, dass für den Halt noch eine Umplanung notwendig wird. Die Dresdner Verkehrsbetriebe fordern dort eine Doppelhaltestelle, um die Umsteigemöglichkeiten zu verbessern. In der Gegenrichtung gibt es diese schon lange. Das Problem dabei ist: Für den Doppelhalt muss der dortige Parkplatz umgebaut werden, damit dieser künftig nur noch eine gemeinsame Ein- und Ausfahrt hat. Die Parkflächen gehören der Sparkasse, die ihr Gebäude verkaufen will. Der Bürgermeister ist mit dem Geldinstitut und den Anliegern im Gespräch.

Der Technische Ausschuss hat am Donnerstag grünes Licht für weitere Planungen gegeben. Zunächst soll geprüft werden, wie sich in der Schulstraße in Höhe der Schule zwei neue Haltestellen (in jede Richtung eine) realisieren lassen. Ist dafür kein Eingriff in die Straße erforderlich, soll die Planungen im Anschluss gleich weitergeführt werden.

