Gemeinde muss Bauvorhaben streichen Das Dach der Turnhalle soll nun doch nicht saniert werden. Ein anderes Projekt im Ortsteil Lüttewitz ist wichtiger.

Die Kindertagesstätte Waldspatzen im Zschaitzer Ortsteil Lüttewitz muss umgebaut werden. © Dietmar Thomas

Für die Schaffung von zwölf neuen Plätzen in der Kita Waldspatzen im Ortsteil Lüttewitz bekommt die Gemeinde Zschaitz-Ottewig Fördergeld vom Freistaat und vom Landkreis. Insgesamt sind das über 84 000 Euro (DA berichtete). Doch damit sind die Kosten für den Umbau noch lange nicht gedeckt. Die Gemeinde muss einen Eigenanteil von knapp 105 000 Euro aufbringen. „Aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde ist es nicht möglich, diesen Eigenanteil aus eigener Kraft zu tragen“, sagte Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos).

Der Umbau ist aber dringend erforderlich. Schon jetzt arbeitet die Kindertagesstätte mit einer Ausnahmegenehmigung, da sie überbelegt ist. Die Einrichtung ist für 88 Kinder zugelassen, über 90 müssen von dem Team betreut werden. Die Gemeinde will deshalb auf die Sanierung des Daches der Turnhalle Lüttewitz verzichten. Sie hatte die energetische Sanierung des Turnhallendachs im Rahmen des Programms Brücken in die Zukunft eingereicht. „Die Fördermittel sind in die Budgets Bund und Land geteilt“, erklärt Immo Barkawitz. Aus dem Budget Land stehen der Gemeinde über 80 000 Euro, aus dem Fond des Bundes 25 800 Euro zu. Die letztgenannte Summe sowie die Investitionspauschale in Höhe von 7 700 Euro für die Jahre 2017 und 2018 sollen für die Finanzierung des Eigenanteils der Kindertagesstätte genutzt werden. Des Weiteren sollte die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 36 600 Euro dafür verwendet werden. Der restliche Eigenanteil in Höhe von 34 300 Euro muss aus weiteren Eigenmitteln finanziert werden. Die 80 000 Euro vom Land Sachsen stehen weiter zur Verfügung. „Was wir damit machen, müssen wir allerdings erst noch beraten“, so Barkawitz.

Die Gemeinderäte stimmten der Regelung zu. Allerdings setzt dieser Beschluss voraus, dass die Fördermittelgeber sowie die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes und die Gemeinde Ostrau den Änderungen zustimmen. „Erst wenn das okay kommt, können wir das Vorhaben umsetzen“, so Barkawitz. Fest stehe jedoch, dass der Um- und Ausbau mit Errichtung eines neuen Mehrzweckraumes sowie eines dritten Waschraumes für die zusätzliche Kindergartengruppe bei laufendem Betrieb erfolgen werde, so Barkawitz. (mit DA/mf)

