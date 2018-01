Gemeinde mahnt Waldeigentümer Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Daher werden Waldbesitzer an ihre Verkehrssicherungspflicht erinnert.

Symbolbild: Das Wurf- und Bruchholz ist nicht ungefährlich. © Klaus-Dieter Brühl

Schönfeld. Die Bauverwaltung der Gemeinde hat sich mit einem wichtigen Hinweis an die Waldbesitzer gewandt. Sie betrifft die Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Wegen, Eisenbahnstrecken, Spiel-, Rast- und Parkplätzen sowie Sportanlagen. Diese Pflicht umfasst die alljährliche Sichtkontrolle des Baumbestandes in einer Breite von mindestens einer Baumlänge neben dem gefährdeten Objekt, heißt es in dem Hinweis. Insbesondere sei auf Schäden zu achten wie Pilzbefall, Risse, Schiefstellung, Absterbe-Erscheinungen und Faulstellen. Nach Schadereignissen wie „Friederike“ empfehle sich eine zusätzliche Kontrolle. Das angefallene Wurf- und Bruchholz stelle ein hohes Gefährdungspotential dar. Angeschobene Bäume sollten zügig aufgearbeitet werden, so die Bauverwaltung. (krü)

