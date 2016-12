Gemeinde macht widerwilligen Rückzieher Um Geld zu sparen, wollte sich die Röderaue eine teure Mitgliedschaft kündigen. Doch das klappt nicht.

Die Röderaue macht einen Rückzieher: Eigentlich hatten die Räte den Austritt aus der Gemeinde aus der Wirtschaftsförderung Region Meißen (WRM) schon vor zwei Jahren beschlossen. So sollte der jährliche Mitgliedsbeitrag von gut 1 000 Euro gespart und die Gemeindekasse entlastet werden. Eine von vielen Sparmaßnahmen, um die angespannte Finanzlage in den Griff zu bekommen. Doch mit dem Austritt wird es nichts. Denn dafür muss laut Gemeindeoberhaupt Lothar Herklotz (CDU) die Mehrheit der anderen WRM-Gesellschafter für das Anliegen der Röderaue stimmen. Da es sich bei der WRM um eine Solidargemeinschaft aus 24 Kommunen, dem Kreis Meißen und der Sparkasse handle, halte er es aber für unwahrscheinlich, dass sich eine solche Mehrheit finden werde, so Herklotz. Ein wichtiges Mitglied habe zudem schon signalisiert, gegen den Wunsch der Röderaue stimmen zu wollen. Auf einen Rechtsstreit um den Austritt wolle es die Röderaue aber nicht ankommen lassen, so Herklotz. Der koste mehr, als die Kommune jährlich an Mitgliedsbeitrag spare. Die Mehrheit der Räte – spürbar widerwillig – stimme dem Verbleib in der WRM zu. (ewe)

zur Startseite