Gemeinde macht Schleichweg dicht Am Cunewalder „Brenner“ gilt wieder Fahrverbot. Aus gutem Grund.

Symbolfoto © Steffen Unger

Ärger über zahlreiche Autos auf einer gesperrten Strecke gibt es derzeit in der Gemeinde Cunewalde. Seit die Hauptstraße nach monatelangen Bauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben ist, gilt auf einem Teil der nun nicht mehr benötigten Umleitungsstrecke, die von Einheimischen „Brenner“ genannt wird, wieder Fahrverbot. Davon ausgenommen sind lediglich Fahrräder sowie land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge. „Die Straße wird aber weiterhin stark genutzt“, berichtet Andrea Richter vom Cunewalder Bauamt.

Deshalb werden jetzt wieder Absperrbaken aufgestellt. Da diese jedoch in der Vergangenheit oft beiseite gerückt wurden, will die Gemeinde zusätzlich einen großen Stein auf die Fahrbahn legen. Die Stelle dafür soll so ausgewählt werden, dass die Bauern auf ihre Felder kommen und auch die an der Strecke liegenden Gärten erreichbar sind, aber Durchgangsverkehr verhindert wird. Die Straße, die keinen Namen hat, verbindet die Bereiche Neue Sorge und Am Frühlingsberg. (SZ/ks)

zur Startseite