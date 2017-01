Gemeinde Lohmen feiert das neue Jahr Rückblick und Ausblick – die Gemeinde Lohmen begrüßt das neue Jahr.

Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner begrüßte mit Gemeinderätin Silke Großmann und Landtagsabgeordneten Jens Michel das neue Jahr. Für Stimmung sorgten die Jazzkids (v.l.) Julian, Justus, Gesa, Anne-Sophie und Justus mit ihrem Leiter Fridtjof Laubner. © Marko Förster

Es wird wieder einiges gebaut im Jahr 2017. Das kündigte Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) zum Neujahrsempfang der Gemeinde am 5. Januar an.

So ist unter anderem geplant, die Freianlagen des Horts „Lohmener Strolche“ sowie die Brücken der Felsenburg Neurathen zu erneuern. Für die Richard-Wagner-Straße sind Kanal- und Straßenbauarbeiten geplant. Rückblickend sagte Mildner: „Für die Gemeinde Lohmen war 2016 ein sehr erfolgreiches Jahr.“ Die Gemeinde bekam beispielsweise eine neue Zweifeld-Sporthalle, schloss die Instandsetzung der Böschung und Stützmauer der Richard-Wagner-Straße ab und es fanden viele erfolgreiche Veranstaltungen und Ortsfeste statt. Der Einladung Mildners waren etwa 80 Personen in den Ratssaal der Gemeinde gefolgt. Unter den Gästen befanden sich Gemeinderäte Lohmens, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Vereine, das Pfarrersehepaar Schleinitz, der Hohnsteiner Bürgermeister Daniel Brade (SPD), der Bürgermeister von Stadt Wehlen Klaus Tittel (CDU) und Landtagsabgeordneter Jens Michel (CDU). In seiner Rede nannte er neun Wünsche für das neue Jahr.

Unter anderem sei es wichtig, dass die Menschen für ihre Region einstehen. Fachkräfte und Einwohner müssen angeworben werden. Die Infrastruktur dafür sei da. „Es sollte genutzt werden, dass Dresden aus allen Nähten platzt“, sagte Michel. Bundestagsabgeordneter Klaus Brähmig (CDU) sendete ein Grußwort. Er selbst konnte nicht anwesend sein.

Für die künstlerische Begleitung des Abends hatte sich die Gemeinde wieder einiges einfallen lassen. Noch vor dem Bürgermeister wurden die Gäste von Künstler Santos, auf seiner Vogelstraußpuppe Daisy sitzend, begrüßt. Anschließend sorgte die Gruppe Jazzkids der Musikschule Sächsische Schweiz unter Leitung von Fridtjof Laubner sowie die Harfenistin Katharina Müller für musikalische Höhepunkte.

