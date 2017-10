Gemeinde löst Werkraum-Problem Die Möbel kommen aus Bayern. Ab dem neuen Jahr sollte der Unterricht nach Plan laufen.

Neue Ausschreibung – diesmal mit positivem Ergebnis. Ein Unternehmen aus dem bayerischen Illertissen wird den zurzeit noch leeren Werkraum der Neukircher Oberschule „Am Valtenberg“ einrichten. Der Gemeinderat vergab dafür am Mittwochabend den Auftrag. Das Unternehmen WPO Objekt- und Fachraumeinrichtung liefert für 63 516 Euro. Dieses Angebot liege um 20 000 Euro unter dem einer früheren Ausschreibung, sagte Bauamtsleiterin Cornelia Würz-Lehmann. Aufgrund des damaligen Ergebnisses hob der Gemeinderat die vorherige Ausschreibung auf. „Wenn wir Glück haben, wird der neue Werkraum bis Jahresende eingerichtet“, sagte Cornelia Würz-Lehmann.

Damit könnte ab Januar für die Klassen sieben bis neun das Fach Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft nach Plan unterrichtet werden. Seit Schuljahresbeginn konzentrieren sich die Fachlehrer auf den theoretischen Unterricht und die Hauswirtschaft. Die technischen Ausbildungsinhalte wie Holzbearbeitung und Löten, für die das Werkkabinett gebraucht wird, wurden zunächst zurückgestellt. Sie sollen im Laufe des Schuljahres nachgeholt werden. Momentan steht nur einer von zwei Werkräumen zur Verfügung. Genutzt wird er von Schülern der fünften und sechsten Klassen.

Kassensturz gemacht

Verwaltung und Gemeinderat nutzten die Sitzung zugleich für einen Kassensturz bei der seit fast anderthalb Jahren laufenden Schulsanierung. Anlass waren mehrere Nachträge für Leistungen, die teurer als geplant oder zusätzlich aufgenommen wurden. Insgesamt geht es dabei nach Angaben der Gemeindeverwaltung um rund 39 300 Euro. Der größte Teil davon – rund 32 000 Euro – waren für Arbeiten an der Fassade notwendig. Hinsichtlich Flucht und Lot habe es hohe Abweichungen gegeben, begründete die Bauamtsleiterin vor den Gemeinderäten. Diese Unebenheiten auszugleichen, bedeutete einen hohen Aufwand. In diesem Zuge ließ die Gemeinde auch die Verblendung der Attila erneuern, was zunächst nicht geplant war. Zusätzlichen Aufwand gab es zudem beim Rückbau des Fußbodenbelages, beim Gerüstbau und beim Einbau von „Fassadenelementen“. So wurden in Fenstern verschließbare Beschläge eingesetzt.

Trotz dieser zusätzlichen Ausgaben liege man „im grünen Bereich“, sagte Cornelia Würz-Lehmann. Für den zurzeit laufenden ersten Bauabschnitt zur Komplettsanierung der Schule hat Neukirch ein Budget von 2,7 Millionen Euro. 2,53 Millionen Euro wurden bisher verbaut bzw. verplant. Damit bleiben noch 170 648 Euro. 90 Prozent aller Leistungen wurden bisher beauftragt bzw. zu großen Teilen schon realisiert. Den Anteil der Nachträge an der Gesamtinvestition bezifferte die Amtsleiterin mit drei Prozent. Saniert werden zunächst Keller-, Erd- und erstes Obergeschoss. Noch folgen sollen ein zweiter Bauabschnitt im Schulhaus sowie als dritter Bauabschnitt die Sanierung der Schulsporthalle. (SZ/ir)

