Gemeinde leistet sich saubere Straßen

Nach dem schneereichen Winter sollen die Straßen im Lampertswalder Gemeindegebiet gekehrt werden. Das kündigte Bürgermeister Wolfgang Hoffmann am Dienstagabend auf der Gemeinderatssitzung in Weißig am Raschütz an. Er sagte: „Wir können es uns in diesem Jahr leisten, die Straßen wieder kehren zu lassen.“

Hoffmann schlug vor, etwa zehn Tage vor Ostern mit der Aktion zu beginnen. Zwar gebe es in Quersa kein Kehrfahrzeug mehr, dafür aber entsprechende Firmen in Radebeul und Kmehlen. Doch der Bürgermeister verwies darauf, dass die Gemeindeverwaltung sich auch Angebote aus dem nahe gelegenen Land Brandenburg einholen wolle.

Von den Straßen in der Gemeinde Lampertswalde muss vor allem Sand gekehrt werden. Dieser wurde im Winter gestreut, um die Straßen befahrbar zu machen. Denn die Gemeinde verzichtet im Winterdienst komplett auf den Einsatz von Streusalz. „Ich bin gegen die Taumittel“, hatte Hoffmann auf der letzten Gemeinderatssitzung gesagt. „So viel Winter haben wir in unserer Gegend nicht.“ Die Agrargenossenschaft Weißig hatte den Bauhof beim Winterdienst unterstützt. Auch mit Sand.(SZ/jö)

