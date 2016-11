Gemeinde lehnt Hallenneubau ab Eine Metallbaufirma möchte sich in Schöna erweitern. Dagegen regt sich Widerstand.

Die Firma Metallbau Löser befindet sich mitten in Schöna. © Kristin Richter

Die Metallbaufirma Löser in Schöna hat im September dieses Jahres in der Baubehörde des Landratsamtes einen Antrag zum Neubau eines Betriebsgebäudes gestellt. „Zurzeit befindet sich der Antrag noch in Prüfung, sodass weitere Informationen momentan nicht gegeben werden können“, erklärt Bauamtsleiter Rainer Frenzel.

Eine ähnlich lautende Bauvoranfrage gab es bereits im vorigen Jahr. Darin kündigte die Firma Löser den Bau einer Verladehalle an. Dagegen regte sich Widerstand. Über 70 Unterschriften wurden im Ort gegen das Vorhaben gesammelt. Die Initiatoren befürchteten, dass der Abriss eines denkmalgeschützten Hauses an der Hauptstraße drohen könnte und der Neubau den dörflichen Charakter von Schöna nachhaltig stören könnte.

Nun gibt es also einen offiziellen Bauantrag. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden auch die denkmalschutzrechtlichen Aspekte geprüft, heißt es aus dem Landratsamt. Auch die Gemeinde wurde um eine Stellungnahme zu dem Vorhaben gebeten. Die fiel allerdings negativ aus, auch wenn das neue Projekt von dem aus der Bauvoranfrage abweicht.

Der Gemeinderat hat sich geschlossen gegen den Bau ausgesprochen. „Wir wissen die Vorteile zu schätzen, zum Beispiel dass es Arbeitsplätze im Ort gibt“, sagt Bürgermeister Olaf Ehrlich (parteilos). Die Bebauung sei aber immer noch eine Nummer zu groß für Schöna. „Die Dimension des Metallbaus hat ja dann nichts mehr mit einer dörflichen Schmiede zu tun“, sagt Ehrlich. Kritisiert wurde von Gemeinderäten außerdem die Nähe zur Wohnbebauung und zu einem denkmalgeschützten Haus. Zudem wird ein erhöhter Lieferverkehr befürchtet. Geschäftsführer Udo Löser wollte sich gegenüber SZ zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht näher zu dem Neubau äußern.

