Gemeinde lässt drei Straßen sanieren

© Symbolbild//Matthias Schumann

Gut 71 000 Euro will die Gemeinde im kommenden Monat in die Sanierung von zwei Straßen im Ortsteil Moritzburg und einer Straße in Reichenberg investieren. Die entsprechenden Arbeiten wurden bereits vom Technischen Ausschuss des Moritzburger Gemeinderats vergeben.

Als größte Einzelmaßnahme schlägt dabei die Waldstraße in Moritzburg zu Buche. Diese ist in einem sehr schlechten Zustand. Im Teilabschnitt ab dem Bahnübergang Am Bahnhof bis zur Einmündung Bahnhofstraße/Alte Dresdner Straße soll daher eine Deckenerneuerung erfolgen. In einer beschränkten Ausschreibung waren fünf Firmen angefragt worden. Alle gaben ein Angebot ab. Die Kostenberechnung hatte bei 60 000 Euro gelegen. Den Zuschlag erhielt schließlich die Firma Thiendorfer Fräsdienst GmbH & Co. KG für ihr Angebot in Höhe von etwas über 38 000 Euro.

Die zweite Maßnahme im Ortsteil Moritzburg betrifft die Große Fasanenstraße zwischen der Waldschänke und dem Fasanenschlösschen. Dort soll ein Deckenaustausch erfolgen. Die Kostenberechnung dafür lag bei 25 000 Euro. Auch dieser Auftrag wurde an die Firma aus Thiendorf vergeben. Diese hatte für den Auftrag mit rund 13 700 Euro ebenfalls ein Angebot abgegeben, das unter der Kostenberechnung lag. Insgesamt waren fünf Firmen angefragt worden, vier Angebote lagen zum Submissionstermin vor.

Für weniger Geld als geplant soll schließlich auch die dritte Straße gebaut werden. Dabei wird auf der Lößnitzgrundstraße in Reichenberg zwischen Meiereiweg und Ortseingang Radebeul eine neue Deckschicht eingebaut. Auch für diese Arbeiten war eine beschränkte Ausschreibung erfolgt. Alle vier Firmen gaben ein Angebot ab. Ausführen wird die Arbeiten die Firma Arndt Brühl GmbH aus Freital. Ihr Angebot lag bei knapp 19 500 Euro. Berechnet worden waren Baukosten in Höhe von 25 000 Euro. (SZ/gör)

