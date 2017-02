Artikelempfehlung

Gemeinde kauft Verwaltungshaus über Kredit

Ebersbach. Es war im August vor 20 Jahren, als für den Ersatzneubau des Ebersbacher Verwaltungsgebäudes der erste Spatenstich vollzogen wurde. Es entstand an der Stelle eines Flachbaus, der in keiner Weise mehr den Anforderungen entsprach. Die Gemeinde selbst war durch den Straßenbau damals aber nicht kreditwürdig und griff auf die Möglichkeit zurück, sich über eine Beteiligungsgesellschaft Kommunalfonds Ebersbach GbR einzumieten – gemeinsam mit dem Abwasserzweckverband als Untermieter. mit bisherigen, die Bagger haben den vorderen Teil des Ebersbacher Mehrzweckgebäudes bereits abgerissen. Der Neubau wird - einstöckig und mit ausgebautem Dachgeschoß - 810 Quadratmeter Bürofläche umfassen. 24 Pkw-Stellplätze und 23 Fahrradplätze werden eingerichtet. Auch der Abwasserzweckverband bekommt hier ab Mai nächsten Jahres seinen Sitz. Schon unter Bürgermeister Meißner wurde ein neuer Verwaltungsbau angestrebt. Zahlreiche Versuche schlugen letztlich fehl, die Kommune selbst konnte nicht bauen, so Margot Fehrmann. Schwierig und langandauernd, aber letztlich erfolgreich waren die Verhandlungen mit der EbersbacherGebaut hat die Firmengruppe Arlt, Sonderabschreibung Ost floss in das Vorhaben ein. Doch die Kröte, die die Gemeinde aus heutiger Sicht schlucken musste, war eine Mietbindung auf 30 Jahre und eine jährliche Miete von heute 90000 Euro pro Jahr. Nun hat die Gemeinde die Chance, das Gebäude zu kaufen. Es muss zwar ein Kredit für die Kaufsumme von weit über 800000 Euro aufgenommen werden. Doch die Zinsen sind ja derzeit im Keller.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/gemeinde-kauft-verwaltungshaus-ueber-kredit-3610423.html