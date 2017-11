Gemeinde kämpft mit Sturmschäden Das Dach am Koselitzer Saal hat es am schlimmsten erwischt. Aber nicht nur dort soll jetzt die Versicherung helfen.

Eingerüstet, aber noch beschädigt – der Saal in Koselitz. © Eric Weser

Die Gemeinde hat beim Herbststurm Herwart geschätzte Gesamtschäden von derzeit etwa 50 000 Euro zu beklagen. So zumindest lautet die Einschätzung von Bürgermeister Lothar Herklotz (CDU).

Am schlimmsten hat Herwart in Koselitz zugeschlagen, wo am Saal beziehungsweise dem Sportgebäude ein Teil der Dachplatten abgedeckt worden war. Die Platten hatten am Boden wiederum die Sprenkleranlage und ein Auto beschädigt. – Eingerüstet ist der Koselitzer Saal bereits, die Reparaturarbeiten hatten jedoch zumindest am Dienstag noch nicht begonnen. Auch am Koselitzer Rittergut seien Dachziegel heruntergeweht worden, ebenso sind vom ehemaligen Verwaltungsgebäude im Ort 25 Dachfirsten heruntergekommen. Schäden seien auch am Frauenhainer Waldhäusl und an der alten Gemeinde zu verzeichnen.

Alle Schäden habe die Gemeinde an ihre Versicherung gemeldet, so der Bürgermeister. Derzeit sehe es so aus, als ob diese die Schäden komplett reguliere. Den Koselitzer Saal mit einem Ziegeldach auszustatten, habe die Versicherung jedoch abgelehnt. (SZ/ewe)

zur Startseite