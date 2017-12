Gemeinde hat noch keinen Cent erhalten Der Schaden eines schwedischen Pkw-Fahrers lag bei 10 000 Euro. Auch der Sturm machte fast 100 000 Euro Schaden.

Zu einem größerem Umwelteinsatz der Feuerwehren des Landkreises kam es am 19. August in Thiendorf. Am Nachmittag betankte der Fahrer eines BMW X5 sein Dieselfahrzeug an der Tankstelle mit Benzin. Als er diesen Fehler bemerkte, fuhr er auf den benachbarten Parkplatz eines Schnellrestaurants. Hier ließ er das Benzin aus seinem Auto ab und kippte es in die Kanalisation. Der Kraftstoff gelangte dadurch in ein Regenrückhaltebecken. © Roland Halkasch

Thiendorf. Die beiden heftigen Stürme dieses Jahr am 22. Juni und Ende Oktober haben in der Gemeinde Thiendorf heftigen Schaden angerichtet. Die Naturereignisse hinterließen laut Gemeindeverwaltung einen Gesamtschaden von fast 100 000 Euro. „Wobei die Versicherungen nur für etwa die Hälfte der Summe eingestanden haben“, so Bürgermeister Dirk Mocker. Den Rest mussten Private und die Kommune allein zahlen.

Einer Naturkatastrophe gleich kam auch der schwedische Pkw-Fahrer, der am 19. August Benzin in die Kanalisation in Thiendorf abgelassen hatte. Von den circa 10 000 Euro Schaden, die der Gemeinde entstanden sind, „haben wir bis heute noch keinen Cent gesehen“, so Bürgermeister Dirk Mocker.

Neben Feuerwehren sowie technischen Helfern des Landkreises war auch ein Umweltlabor tätig. Rund 30 000 Euro kostete es insgesamt, die gut 90 Liter Benzin aus einem Regenwasserkanal und Rückhaltebecken abzupumpen. Der Fahrer des BMW X5 hätte das allerdings auch an der benachbarten Tankstelle machen können, als er den falschen Tankinhalt bemerkte. Die Benzingase waren hochexplosiv. (SZ)

