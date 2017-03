Gemeinde hält Inselfest am Leben Auch wenn die Organisatoren gezwungen sind, kleinere Brötchen zu backen: Die Insel soll im Sommer wieder beben.

Gute Stimmung bei Inselfest: Matthias Reim begeisterte im letzten Jahr die Gäste beim Inselfest. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Die grobe Planung ist da, sagt Bürgermeister Lothar Herklotz (CDU). An den drei Tagen des letzten Juni-Wochenendes wird das diesjährige Inselfest in Frauenhain stattfinden. Wie bisher auch soll es ein dreitägiges Programm für Jung und Alt im Teichgebiet geben. Auch ein Konzert am Sonnabend steht auf dem Veranstaltungsplan.

Und dennoch wird das Inselfest diesmal anders daherkommen. Denn eine Mega-Fete mit musikalischen Stargästen, wie in den vergangenen Jahren, wird es nicht mehr geben. Mit einem Festbudget von insgesamt 20 000 Euro bäckt die Gemeinde beziehungsweise ihre Tochterfirma Visio, die das Inselfest letztlich organisiert, deutlich kleinere Brötchen als in den Vorjahren. Damals lag der Fest-Etat im Bereich von mehr als 100 000 Euro, so Lothar Herklotz. Eine Veranstaltung mit regionaler Bedeutung soll das Inselfest trotz der Verkleinerung bleiben, betont der Gemeindechef.

Die Schrumpfkur für die Traditionsveranstaltung kommt nicht aus heiterem Himmel: Bei der Visio sind im Laufe der letzten Jahre hohe Defizite aufgelaufen. Die Inselfestausgabe des Vorjahres, in deren verändertes Ticket- und Eintrittskonzept viele Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Verbesserung gesetzt worden waren, verzeichnete unterm Strich erneut eine rote Zahl.

Kreditgeber gewährt Aufschub

Diesmal soll das nicht passieren. Statt von 3 000 Besuchern am Tag gehe man diesmal zum Beispiel von realistischeren 500 Gästen auf dem Festgelände aus, so der Bürgermeister. Eine Zahl, die sich aus der Kalkulation einerseits und Erfahrungswerten andererseits ergeben habe. Anders als 2016 sollen diesmal auch wieder sämtliche Besucher Eintritt zahlen. Wie hoch der ausfallen wird, stehe noch nicht fest.

Wohl aber so, dass die Visio am Ende möglichst keinen Verlust macht. Denn die Gesellschaft, die auch die Gaststätten in mehreren Orten der Röderaue betreibt, ist derzeit bereits überschuldet – laut der aktuellen Bilanz für das Geschäftsjahr 2015 mit 200 000 Euro. Dass die Firma nicht insolvent ist, liegt auch daran, dass die Gemeinde als Kreditgeberin per sogenannter Rangrücktrittsvereinbarung vorläufig davon absieht, dass die Visio Schulden an sie zurückzahlt.

Eine Galgenfrist gibt es dem Bürgermeister zufolge. Sollte selbst das jetzige Konzept für das stark verkleinerte 2017er Inselfest nicht aufgehen, dann gebe es keinen Grund, die Veranstaltung weiter am Leben zu erhalten, so Lothar Herklotz.

zur Startseite