Gemeinde dringt auf S 100-Ausbau

Die Gemeinde Thiendorf will Klarheit darüber, wann der Ausbau der Staatsstraße 100 im Ortsteil Tauscha-Anbau beginnt. „Es geht vor allem darum, wie hoch unser finanzieller Anteil sein wird“, erklärte Bürgermeister Dirk Mocker im Gemeinderat. Den müsse die Kommune in ihrem Haushaltplan fürs kommende Jahr berücksichtigen. Der eigentliche Straßenbau liegt in der Verantwortung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Das Amt hatte erklärt, die Sanierung der Ortsdurchfahrt werde bis Ende 2017 abgeschlossen sein. Die Gemeinde trägt dabei die Kosten für Fußwege, Entwässerung und Straßenbeleuchtung.

Damit ein vorschriftsmäßig breiter Fußweg gebaut werden kann, müssen etliche Grundstücksbesitzer einen schmalen Streifen von ihren Vorgärten abgeben. Darüber hatten sich die Kommune und die betroffenen Straßenanlieger bereits im vorigen Jahr geeinigt. Der zwei Meter breite Gehweg gewährleistet einen sicheren Zugang zum Sportplatz und zur Mehrzweckhalle. Auf der anderen Straßenseite wird nur ein befestigter Randstreifen von einem halben bis einem Dreiviertelmeter Breite angelegt. Es gab bereits zwei Anläufe, die Ortsdurchfahrt der S 100 in Tauscha-Anbau auszubauen. Im August 1994 und im Mai 2003 lagen schon Vorplanungen auf dem Tisch – der Straßenbau scheiterte aber an den Einwänden einiger Grundstücksbesitzer. (mm)

