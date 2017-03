Gemeinde braucht 36 Wahlhelfer Für den reibungslosen Ablauf der Bundestagswahl im September stellt die Kommune jetzt die Weichen.

Je nachdem, wo man in der Gemeinde Zeithain lebt, kann man seine Stimme für die Bundestagswahl am 24. September in verschiedenen Wahllokalen abgeben. Die Wahlberechtigten unter den gut 2 400 Einwohnern, die in Neudorf und Zeithain zu Hause sind, können im Gerätehaus der Zeithainer Feuerwehr ihr Kreuz machen.

Die Wähler unter den knapp 1 400 Einwohnern aus Jacobsthal, Kreinitz, Cottewitz, Lorenzkirch, Zschepa und Gohlis können ihre Stimme in der Kreinitzer Kita abgeben. Und in der Mehrzweckhalle Röderau-Bobersen stehen die Wahlurnen für alle Wahlberechtigten unter den fast 2 000 Bürgern aus Moritz, Promitz und Röderau-Bobersen bereit. Auch die Bewohner vom Zeithainer Grenzweg und der Ebert-Straße haben dort ihr Wahllokal.

Wer sich den Weg an die Wahlurne sparen möchte, kann auch per Brief den Bundestag wählen. Insgesamt 36 Wahlhelfer braucht es nach Angaben der Gemeinde Zeithain, um die Wahl abzusichern. Endgültig festgelegt werden die Wahlbezirke bei der Sitzung des Gemeinderates am Montag, 20. März, im Gerätehaus der Feuerwehr Zeithain. Beginn ist 19 Uhr. (SZ)

