Gemeinde besteht auf Tempo 30 an der Kita Die Gemeinde Wülknitz will erwirken, dass in der S-Kurve zur Streumener Kita Tempo 30 gilt.

Neuer Anlauf: Die Gemeinde Wülknitz will erwirken, dass in der S-Kurve zur Streumener Kita Tempo 30 gilt. Darauf haben sich die Räte am Montag in Wülknitz verständigt. Ein früherer Versuch für die Regelung war gescheitert, weil das zuständige Landratsamt Meißen eine entsprechende Verkehrsregelung an der Kreisstraße abgelehnt hatte. Käme es jetzt wieder so, will die Gemeinde künftig einen Hinweis „30 für uns“ anbringen. Ein solches Schild könne die Kommune eigenständig machen, meinte Bürgermeister Hannes Clauß (parteilos). Gemeinderäten zufolge sind Autofahrer an der S-Kurve des Öfteren zu schnell unterwegs. (ewe)

