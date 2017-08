Gemeinde beklagt Müll im Schlosspark Die Oppacher Verwaltung entfernt die schwarzen Tonnen aus der öffentlichen Grünanlage.

Symbolbild. © Rafael Sampedro

In der Gemeindeverwaltung Oppach gibt es mittlerweile eine umfangreiche Fotodokumentation aus dem Schlosspark. Die habe aber nicht die Schönheiten des Parks zum Inhalt, sondern illegale Müllablagerungen, informiert Bürgermeisterin Sylvia Hölzel (parteilos). Die Gemeinde hat jetzt die schwarzen Mülltonnen aus dem Park entfernt, die scheinbar nur noch mehr Müll angelockt hätten, vermutet die Bürgermeisterin. Sie nannte es undiskutabel, dass die Leute im Park ihren Müll entsorgen. Sie will auch im Nachbarlandkreis darauf hinweisen, dass der Oppacher Schlosspark keine Müllkippe ist. Vor allem in Vorbereitung des Tages des offenen Denkmals am 8. September will die Gemeinde „ein Auge“ auf den Park haben. Thema des Denkmaltages ist in diesem Jahr „Macht und Pracht“. Dabei geht es unter anderem darum, wie und warum bestimmte Sichtachsen auch für die Anlage von Schlossparks gewählt wurden. Der Schlosspark Oppach ermögliche vor allem Entspannung, sagte Frau Hölzel und ist nicht nur am Denkmaltag ein lohnendes Ausflugsziel, das immer sauber sein soll. (SZ/gla)

