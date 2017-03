Gemeinde baut Zahnarztpraxis Der ehemalige Gasthof „Alte Post“ wir Ärztehaus. Dafür werden 170000 Euro investiert.

In der früheren Gaststätte „Alte Post“ wird eine Zahnarztpraxis eingerichtet. Das beschloss am Montagabend der Gemeinderat. Stauchitz wird für den Umbau 170 000 Euro bereitstellen. Voraussichtlich im August sollen die Bauarbeiten beginnen und im Frühjahr nächsten Jahres beendet sein. Im Haushalt wurden dafür in diesem Jahr 70 000 Euro, für 2018 weitere 100 000 Euro eingeplant.

Mit dem Einzug eines Zahnarztes, der bereits jetzt in Stauchitz ansässig ist, wird die „Alte Post“ zum Ärztehaus. Bereits in zwei Wochen wird eine ebenfalls schon in Stauchitz praktizierende Hausärztin in das Gebäude einziehen. Seit etwa einem Jahr gibt es in der früheren Gaststätte eine Physiotherapie. „Es war wichtig für uns, die Ärzte im Dorf zu halten und damit die ärztliche Versorgung unserer Einwohner zu sichern“, sagt Bürgermeister Frank Seifert (parteilos). Die Gemeinde hofft, die Investitionskosten durch die Mieteinnahmen wieder einnehmen. Es würden langfristige Mietverträge abgeschlossen. Stauchitz hofft auf Fördermittel für den Umbau. die Chancen stünden aber eher schlecht.

