Gemeinde baut Straßenlaternen ab Am Spreeradweg leuchten die Lampen schon lange nicht mehr. Nun kommen sie woanders hin.

© Uwe Soeder

Seit dem Hochwasser vom August 2010 waren die Laternen am Spreeradweg zwischen Grubschütz und Doberschau außer Betrieb, nun sind sie ganz verschwunden. „Wir haben sie abgebaut, weil wir in Naundorf einige kürzere Masten brauchten“, informierte Bürgermeister Alexander Fischer (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Um die fehlende Beleuchtung auf diesem Abschnitt des Spreeradwegs hatte es mehrfach Diskussionen gegeben. Aus Kostengründen und weil immer wieder Lampen zerstört wurden, hatte sich die Gemeinde jedoch gegen eine Wiederinbetriebnahme der Beleuchtung entschieden.

Abgebaut werden sollen jetzt außerdem sieben Laternen, die an der Straße zwischen Naundorf und Cossern stehen. „Wir wollen keine Felder beleuchten“, begründet Fischer. An anderer Stelle gebe es außerorts auch keine Lampen. Nur am Abzweig zur Gartenanlage sollen zwei stehen bleiben. (SZ/MSM)

