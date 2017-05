Gemeinde baut neue Straßenbeleuchtung Rathmannsdorf will Energie sparen und wechselt Laternen aus. Wer das macht, darüber wird noch entschieden.

Rathmannsdorf will auf sparsame Laternen umrüsten. © Thorsten Eckert

In der Gemeinde Rathmannsdorf werden demnächst zahlreiche Straßenlaternen ausgetauscht. Offiziell heißt das energetische Sanierung. Es soll Energie gespart werden, wofür es Fördermittel gibt. Eingesetzt werden soll das Geld nun für neue Beleuchtungen an der Bergstraße, Hohnsteiner Straße und Elbstraße. Über die Vergabe der Bauleistungen stimmt der Gemeinderat am Donnerstag, dem 18. Mai, ab. Zu der Sitzung können wie immer auch Anwohner Anfragen stellen. (SZ/gk)

Gemeinderat Rathmannsdorf, 18.5., 19 Uhr, Gemeindezentrum Pestalozzistraße

