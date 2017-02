Gemalte Winterfantasien Winter auf menschlichem Körper war am Sonnabend bei einem Kunstevent in Neuhermsdorf zu bestaunen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Der Künstler Ralf Czekalla aus Luchau setzte am menschlichen Körper mit Pinsel, Farbe und Sprühpistole seine Vorstellungen zum Thema Winter um. © Egbert Kamprath Der Künstler Ralf Czekalla aus Luchau setzte am menschlichen Körper mit Pinsel, Farbe und Sprühpistole seine Vorstellungen zum Thema Winter um.

Manuela Methner aus Saga bei Bad Muskau verwandelte Modell Anja Kessler in eine Schneekönigin.

Lisa Pihan als „Winterfantasie“.

Die Models Anja Kessler (li.) und Lisa Pihan.

Ein Kunstevent fand am Sonnabend im Neuhermsdorfer Hotel Altes Zollhaus statt. Ralf Czekalla, freischaffender bildender Künstler und Bodypainter aus Luchau, sowie Manuela Methner aus Saga bei Bad Muskau setzten am menschlichen Körper mit Pinsel, Farbe und Sprühpistole ihre Vorstellungen zum Thema Winter um. Sechs Stunden brauchten sie, um ihre Models zu verwandeln. So wurde Modell Lisa Pihan aus Dresden mit ihrem kreativen Kopfschmuck zur „Winterfantasie“, während Manuela Methner Modell Anja Kessler in die „Schneekönigin“ verwandelte. Am Ende waren alle froh, als die Arbeit geschafft war. Denn langes Stillhalten und die Kälte am nur von Farbe verdeckten Körper forderten ihren Tribut, erst recht beim Fotoshooting im Freien. (ek)

