Gemälde für Winckelmannstube? Ein Gemälde soll vom Schloss Nöthnitz ins Bannewitzer Bürgerhaus umziehen. Dazu fehlt aber das Okay der Eigentümer.

Anlässlich des 300. Geburtstages des Humanisten Johann Joachim Winckelmann soll in der Bibliothek im Bannewitzer Bürgerhaus – hier ein Archivfoto – eine Winckelmannstube eingerichtet werden. © Karl-Ludwig Oberthür

Anlässlich der Feiern zum 300. Geburtstag des Humanisten Johann Joachim Winckelmann soll in der Bibliothek im Bannewitzer Bürgerhaus eine Winckelmannstube eingerichtet werden. Grünen-Gemeinderat Karl-Alexander Freiherr von Finck stellt dafür rund 1 800 Bücher zur Verfügung. Diese stammen aus dem Nachlass seines Vaters Viktor Freiherr von Finck, dem ehemaligen Eigentümer von Schloss Nöthnitz.

Darüber hinaus hofft der Grünen-Gemeinderat, dass auch ein großes Gemälde aus dem Schloss, auf dem Winckelmann zu sehen ist, künftig in der Winckelmannstube aufgehängt werden kann. Hierzu gebe es aber noch keine Einigung mit dem aktuellen Schlossbesitzer aus Tschechien.

Von Finck will zusammen mit der Gemeindeverwaltung einen Raum in der Bibliothek umbauen – bis September 2017. Anlässlich des dann geplanten Fests zu Winckelmanns Geburtstag, an dem sich auch die Bannewitzer Musik-, Tanz- und Kunstschule beteiligt, soll der Raum dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Am 9. Dezember 2017 jährt sich der Geburtstag von Winckelmann zum 300. Mal. Der bedeutende Archäologe, Kunsthistoriker und Archivar war von 1748 bis 1754 im Schloss Nöthnitz als Bibliothekar tätig. Nach ihm ist auch eine Straße in Bannewitz benannt. Die Gemeinde plant Winckelmann zu Ehren ein Festwochenende, das vom 15. bis 17. September 2017 stattfinden soll. (SZ/skl)

