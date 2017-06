Gelungenes Literaturfest trotz Zensur-Versuch 12 500 Gäste kamen zu den 150 Lesungen in der Altstadt. Auch die sächsischen Weinberge spielten eine Rolle.

Viele Bücher zum Schmökern, gutes Wetter, bekannte Vorleser. Diese Mischung zog Hunderte in die Stadt. So wie hier auf Marktplatz zur Lesung von Thomas de Maizière am Sonntagabend. © Claudia Hübschmann

Das achte Literaturfest in Meißen ist Geschichte. Offiziell war es mit der Lesung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Sonntagabend zu Ende gegangen. Mit dabei waren circa 12 500 Besucher, berichten die Organisatoren vom Meißener Kulturverein im Nachgang in einer Pressemitteilung zufrieden.

Selten wurde im Vorfeld so kontrovers und von so vielen Seiten über das Fest berichtet. Der Grund war zum einen die Aussagen des CDU-Stadtrates Jörg Schlechte, der sich gegen eine Lesung im Ratssaal aus dem polarisierenden Buch „Unter Sachsen“ ausgesprochen und dieses als „Dreck“ bezeichnet hatte. Hinzu kam die viel kritisierte Entscheidung der Stadtverwaltung, die Lesung des Buches der Herausgeber Matthias Meisner und Heike Kleffner regulär stattfinden zu lassen, aber Diskussionen im Nachgang einen Riegel vorzuschieben.

Letztendlich zog die Lesung am vergangenen Donnerstagabend über 250 Gäste in den Meißner Ratssaal – darunter auch Staatsminister Martin Dulig (SPD). Sogar ein Polizeiaufgebot sicherte die Veranstaltung ab, auf der es dann aber ruhig blieb. Eine politische Diskussion im Ratssaal blieb indes tatsächlich aus.

Dass das Literaturfest aber mehr als nur diese eine Veranstaltung zu bieten hatte – nämlich 149 weitere an über 30 Leseorten – konnten die vielen Mitwirkenden und Gäste an vier Tagen erleben. Rund 200 Autoren, Schauspieler, Künstler, Politiker und Privatpersonen haben aus eigenen Werken oder Lieblingsbüchern vorgelesen. „Wir sind mit dem Verlauf des Literaturfestes, trotz der anhaltenden Diskussion um eine unserer Lesungen, sehr zufrieden. Das verdeutlichen die guten Zuschauerzahlen“, freut sich Daniel Bahrmann vom Meißener Kulturverein. Dieser organisiert Deutschlands größtes eintrittsfreies Open-Air-Lesefest. „Die Zahl der Besucher können wir im Vorfeld nicht genau planen. Ein Open-Air-Lesefest ist von vielen Faktoren, insbesondere vom Wetter abhängig. In den vergangenen Jahren haben wir teilweise sehr nasse oder aber sehr heiße Lesefeste erlebt. In diesem Jahr war das Wetter optimal für Lesungen unter freiem Himmel“, so Bahrmann weiter.

Schirmherr Thomas de Maizière trat in diesem Jahr gleich zweimal als Vorleser in Erscheinung. Sein Urteil: „Die Begeisterungsfähigkeit des Publikums auf dem Meißner Markt kenne ich aus meinen Lesungen in den vergangenen Jahren. Meine Lesevortrag am Freitag im gemütlichen Innenhof der Anneli-Marie-Stiftung war für mich aber ein ebenso reizvoller und gelungener Spaß.“

Die Schwerpunkte 500 Jahre Reformation, Hugo von Hofmannsthal und Heinrich Böll standen als Sonderthemen in diesem Jahr im Mittelpunkt. Gelesen wurde in der Altstadt, in privaten Höfen und Gärten, in sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Gebäuden und auf Weinbergen. Die sächsischen Weinberge standen in diesem Jahr auch im Fokus des aktuellen Literaturwettbewerbs.

„Dieses Mal konnten die Schulklasse 3c der Afra-Grundschule Meißen mit ihrem Beitrag ’Die verborgene Tür in den Weinbergen‘, der 16-jährige Julian Braun aus Moers und die 13-jährige Linda Blüthner aus Radebeul die Wettbewerbsjury überzeugen“, sagt Bahrmann. Wie der Kulturverein bekannt gibt, wird das Literaturfest im kommenden Jahr vom 7. bis 10. Juni stattfinden. Dann mit hoffentlich ähnlich großem Besucherinteresse, dafür „ohne unrühmliche Versuche der Zensur“ wegen streitbarer Literatur.

