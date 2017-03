Gelungenes Comeback Nach vier Jahren ohne Kampf besiegt Robin Strecke vom BSV seinen Gegner aus Radeberg.

Der Bischofswerdaer Robin Strecke (links) bejubelt seinen Erfolg im Halbschwergewicht gegen den Radeberger Müller. © privat

Boxen. Bei einem Boxkampftag in Bischofswerda kam es vor einer großen Kulisse von rund 300 Zuschauern zu 18 offiziellen Kämpfen in den Altersklassen der Schüler bis Männer. Aus der Männerabteilung des SV Bischofswerda überzeugte nach riesigem Kampf Robin Strecke. Nach vier Jahren Wettkampfabstinenz konnte sich der Schiebocker im Halbschwergewicht gegen den Radeberger Müller knapp, aber verdient nach Punkten durchsetzen.

Schwergewichtler Johannes Montero vom BSV musste sich Behr aus Coswig in seinem ersten Kampf in der zweiten Runde durch technischen K.o. (TKO) geschlagen geben. Die beiden Bischofswerdaer Jerome Wolf (Kadetten) und Oskar Weinert (Jugend) mussten beim Ostsachsen-Ausscheid gegen Beimler (Coswig) und Wisaitov (Zittau) antreten. Wolf gewann einstimmig nach Punkten. Weinert hatte mit dem vorjährigen Deutschen Vizemeister im Mittelgewicht eine zu große Hürde vor den Fäusten. Er verlor schon in der ersten Runde durch K.o. Ebenfalls Niederlagen mussten die Bischofswerdaer Kadetten Roy Weser (gegen Abubakarov/Dresden) und Emilio Herzog (gegen Unger/Berlin) einstecken. In der Schülerklasse besiegte dagegen Niklas Kindermann vom SV Bischofswerda den Berliner Ajeti. (sh)

zur Startseite