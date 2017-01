Fußball – Testspiel Gelungener Test Kreisoberligist Roßweiner SV bezwingt den Großenhainer SV II deutlich mit 7:2 (6:1).

Mit dem ersten Testspiel auf dem geräumten Kunstrasenplatz in Großenhain sind die Kicker des Roßweiner SV in die Vorbereitung gestartet. Bei knackigen -12 Grad gelang dabei ohne die erkrankten Stephan Krondorf und Toni Koitsch gegen den ebenfalls in der Kreisoberliga spielenden Gegner ein 7:2 (6:1)-Sieg.

Bis zur Halbzeit hatten die Schützlinge von Trainer Gerd Hentzschel bereits für klare Fronten gesorgt, wobei Benjamin Brambor drei Tore gelangen. Nach dem Wechsel war beiden Mannschaften auf dem immer glatter werdenden Geläuf die fehlende Spielpraxis anzusehen, wobei die Partie aus Sicherheitsgründen etwas früher abgepfiffen wurde.

„Ein feiner Test vor dem zweitägigen Trainingslager“, resümierte Hentzschel, der sich auch mit dem Auftakt der Vorbereitung sehr zufrieden zeigte. „Toll wie die Kerle alle mitgezogen haben. Die sind am Sonntag förmlich auf dem Zahnfleisch gekrochen. Aber man hat gemerkt, dass die Truppe etwas erreichen will!“ (DA/dwe)

