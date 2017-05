Gelungener Saisonauftakt Mehr als 1 000 Besucher kamen zu den Bahnerlebnistagen. Es gibt noch weitere Höhepunkte.

Die Organisatoren der Bahnerlebnistage am vergangenen Wochenende sind zufrieden. „Alle Anbieter zusammen verzeichneten weit über tausend Besucher, was im Vergleich zu den Vorjahren eine Steigerung darstellt“, erklärt Marian Sommer von der AG Bahnerlebnis. Verschiedene touristische Einrichtungen mit Eisenbahnbezug haben sich vor einigen Jahren zusammengefunden, um mit den Bahnerlebnistagen ihre Angebote zusammen zu vermarkten und einen gemeinsamen Saisonauftakt zu gestalten.

Vor allem für Familien mit Kindern wurde viel geboten, ob nun im Feldbahnmuseum in Lohmen oder bei der Schwarzbachbahn, bei der kleinen Sächsischen Schweiz in Dorf Wehlen und beim Parkcafé Gottleuba, wo man auf echten kleinen Zügen mitfahren konnte, oder aber im Miniaturelbtal Königstein, in den Eisenbahnwelten in Kurort Rathen oder im Tillig-Museum Sebnitz, wo die Modellbahnen im Mittelpunkt stehen. Mit dabei ist auch die weithin bekannte Kirnitzschtalbahn. „Auch das Gartenbahnstübl in Stolpen sollte nicht unerwähnt bleiben, wo das Essen mit der LGB-Bahn serviert wird“, erklärt Marian Sommer.

Die meisten Bahnerlebnispartner haben die gesamte Tourismussaison über Fahrbetrieb beziehungsweise regulär geöffnet, sodass Besucher in der Sächsischen Schweiz laufend Bahnen in vielen Formen und Größen erleben können. Die Bahn des Parkcafés Gottleuba fährt allerdings nur mittwochs, das Feldbahnmuseum hat sonnabends sowie zu Pfingsten geöffnet. Bei der Schwarzbachbahn ist am Bahnhof Goßdorf-Kohlmühle vorerst nur am 1. Mai ein weiterer Fahrtag geplant. (SZ)

Termine und Öffnungszeiten im Internet unter:

www.saechsische-schweiz.de/bahnerlebnis

zur Startseite