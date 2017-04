Gelungener Auftakt für Riesaer AC-Nachwuchs Beim ersten Durchgang im Schülerpokal gibt es mehrere Podestplätze und weitere hoffnungsvolle Platzierungen.

Vicky Schlittig wurde Dritte in einem stark besetzten Feld. © privat

In Plauen fand der erste Durchgang der diesjährigen Wettkämpfe im sächsischen Schülerpokal statt. Beim Mix aus Gewichtheben und athletischem Mehrkampf messen sich die sächsischen Nachwuchsheber der Jahrgänge 2003 bis 2008 bis zum Jahresende insgesamt fünfmal.

Die Nachwuchsheber des Riesaer AC zeigten sich zum Auftakt teilweise schon in recht guter Verfassung. In der weiblichen C-Jugend (2003/04) erreichte Vicky Schlittig in einem sehr stark besetzten Teilnehmerfeld Rang 3, mit 60 kg im Reißen und 73 kg im Stoßen schaffte sie jeweils persönliche Bestleistungen, ihr fehlen nunmehr noch 10 kg bis zur Norm für die Jugend-EM, die sie bis zum entscheidenden Qualifikationskampf Ende Juni zulegen möchte. Pauline Buchholz belegte in dieser Wertungskategorie Platz 6.

Gleich zwei Debütanten schickte der RAC im Jahrgang männlich 2004 auf die Bühne - Steven Behschnitt und Vincent Hanitzsch machten ihre Sache mit den Plätzen 6 und 8 sehr ordentlich.

Eine gute Steigerung hat sich Artur Nizamov (männlich 2005) in den letzten Wochen erarbeitet, Bestleistung mit 28 kg im Reißen und 30 kg im Stoßen, ordentliche athletische Werte – ein guter zweiter Platz als verdienter Lohn für ihn kommt dabei heraus. In der weiblichen D-Jugend (2005/06) ergibt sich für die Ostdeutsche Meisterin des Jahrganges 2006 Hanna Thieme die Konstellation, gegen Sportlerinnen aus dem älteren Jahrgang 2005 antreten zu müssen – trotz guter Leistung diesmal der undankbare vierte Platz für sie. Im Jahrgang männlich 2006 trumpfte der RAC stark auf: Platz 1 für Robby Schlittig und Platz 2 für Alex Seibel stellen dennoch nicht wirklich eine Überraschung dar, hatten sie doch beide mit eben diesen Platzierungen vier Wochen zuvor die Ostdeutsche Meisterschaft dominiert. Bei den Jüngsten in der männlichen D-Jugend (2007 und jünger) verfehlte Joey Schlittig mit Platz 4 diesmal noch knapp das Podest. (E. Thau)

