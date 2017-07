Gelungene Premiere in Zabeltitz Die ersten Gartentage in Zabeltitz sind Geschichte. Und die im Vorfeld gebeutelten Organisatoren sehr erleichtert.

Die Bilanz ist gut, freute sich gestern Veranstalterin Erika Koopmann – hier beim Abbau des Werbebanners in Stroga/Abzweig Zabeltitz. © Klaus-Dieter Brühl

Ende gut, alles gut. Zumindest Erika Koopmann kann dem abgegriffenen Spruch momentan durchaus etwas abgewinnen. Mehr noch: Die Landschaftsarchitektin aus Greiz ist erleichtert, dass das Konzept der Gartentage im Barockpark Zabeltitz aufgegangen ist. Tausende Besucher seien seit Freitagnachmittag bis zum Sonntag in den kleinen Großenhainer Ortsteil geströmt. „Wir hatten seit dem ersten Kennenlernen auch eigentlich nie den geringsten Zweifel daran, dass sich unsere Idee mit dem malerischen Umfeld nicht gut vereinbaren lasse“, sagt Erika Koopmann.

Den Glauben daran hätten ihr Mann Antonio Antrilli und sie lediglich Anfang Juli verloren, als die Zustimmung der Denkmalbehörde des Landkreises Meißen scheinbar nicht rechtzeitig zu bekommen war. Nach ein paar Nachtschichten im renommierten Büro habe man aber auch diese Hürde erfolgreich genommen und seitdem nur noch hinsichtlich des Wetters gebangt. Dass Petrus dann mehr als ein Einsehen hatte und am Sonntag gar mit tropischen Temperaturen aufwartete, sei keineswegs zu viel des Guten gewesen. „Die Besucher kamen wirklich aus nah und fern. Ich habe mit vielen gesprochen und angesichts von mehreren Anbietern von Essen und Trinken hat die Sonne beim Bummeln nicht wirklich gestört“, erinnert sich Erika Koopmann.

Erstmalig hatten sich in Zabeltitz gut 70 Aussteller präsentiert. Ebenso wie bereits schon ein paar Wochen vorher auf Schloss Hermsdorf lockten Staudengärtnereien, Baumschulen und Kunsthandwerker, aber auch zahlreiche Händler, Musiker und eben verschiedene Stände mit kuliarischen Leckerbissen. Den Vergleich mit der deutschlandweit gastierenden Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle „Lebensart“ fürchteten die Organisatoren nicht. „Wir haben von Anfang an betont, dass wir uns nicht mit dieser großen Schau messen wollen. Dort steht ein ganz anderes personelles und materielles Aufgebot dahinter“, erklärt die Architektin.

Links zum Thema Wenn der Gartentag zum Tropentag wird

Mit all ihrer Erfahrung im Entwerfen und Entwickeln von kleinen landschaftsarchitektonischen Träumen hält sie gemeinsam mit ihrem Mann nicht nur Seminare und organisieren Workshops, sondern veranstaltet seit gut zwei Jahren auch Kunst- und Kreativmärkte. Nach dem nach eigenem Bekunden sehr guten Auftakt für die Gartentage vor geschichtsträchtiger Kulisse solle auch diese Veranstaltungsform ausgebaut und weiterentwickelt werden. „Wir denken, dass die Gartentage eine gelungene Premiere in Zabeltitz hatten! Sie waren eine Bereicherung für unseren Veranstaltungskalender“, bekundet Rathaussprecherin Diana Schulze. In den kommenden Tagen solle eine Auswertung mit den Greizern stattfinden und man werde gemeinsam diskutieren, wie das Potenzial der Veranstaltung noch stärker nutzbar sein kann.

zur Startseite