Gut zu wissen Gelungene Premiere Der erste Sport- und Familientag wird gut angenommen. ML-Sports hat sich viele Partner ins Boot geholt. Das kommt an.

zurück Bild 1 von 3 weiter Fabienne (6) wirft den Stiefel sechs Meter weit. Sie wird von Freunden, Bekannten und Gästen angefeuert. Fabienne hat auch beim Crosslauf mitgemacht und ist eine sehr gute Zeit gelaufen. Der erste Sport- und Familientag wurde sehr gut angenommen. Alles passte: das Wetter, die Angebote und die gut gelaunten Teilnehmer. © Dietmar Thomas Fabienne (6) wirft den Stiefel sechs Meter weit. Sie wird von Freunden, Bekannten und Gästen angefeuert. Fabienne hat auch beim Crosslauf mitgemacht und ist eine sehr gute Zeit gelaufen. Der erste Sport- und Familientag wurde sehr gut angenommen. Alles passte: das Wetter, die Angebote und die gut gelaunten Teilnehmer.

Um Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Konzentration ging es beim Reifenlauf. Viele weitere Angebote luden zum Mitmachen ein.

Auch der MSC Hartha hatte in den Klostergärten einen Stand aufgebaut. Das begeisterte Eberhard und Gisela Lamm sowie Mika.

Wer Sport treiben will, braucht auch gesunde Füße. Das dachte sich der Organisator des ersten Döbelner Sport- und Familientages Martin Leimner von ML-Sports. Deshalb gehörte zu seinen Partnern, die in den Klostergärten Stände betreuten, auch das Sanitätshaus Kupfer.

Hier konnten Kinder den Gesundheitspfad testen. Den will Geschäftsführer Christian Kupfer nun auch Kindergärten anbieten. Der Gesundheitspfad besteht aus aneinandergereihten Kisten mit verschiedenen feinen und groben Materialien wie Steinen, Sand, Rindenmulch oder Tannenzapfen. Barfuß laufen die Kinder darüber. Während sie vorsichtig durch alle Kästen laufen, schulen sie unbewusst ihre Fußmuskulatur. „Weil der Gesundheitspfad innen und außen genutzt und auch gestapelt zur Seite geräumt werden kann, ist er für Kitas sehr praktisch“, so Kupfer. Jetzt würden nur noch Sponsoren benötigt, die die Anschaffung für die Kindergärten ermöglichen.

Um Schnelligkeit, Konzentration und ein gutes Gedächtnis geht es am Stand der Kreissparkasse Döbeln. Hier gibt es tolle Preise für diejenigen, die an der Touch-Wall, einer elektronischen Wand, die richtigen Abschnitte drücken. Vergleichbar ist das mit Memory – aber eben moderner.

Basteln, malen, drucken und schminken für Kinder bietet der Treibhausverein an. „Wir sind zum ersten Mal bei einer Aktion von ML-Sports mit dabei. Es könnte der Beginn einer Partnerschaft werden“, so Judith-Sophie Schilling, Geschäftsführerin des Vereins. Sie sei froh über die Anfrage von Martin Leimner. Das Angebot in den Klostergärten sei eine tolle Idee. „Und wir können den Sport- und Familientag mit unserem künstlerischen Angebot, bei dem handwerkliches Geschick gefragt ist, bereichern“, so Judith Sophie Schilling. Rauszugehen und etwas gemeinsam zu machen, passe gut zum Anliegen des Treibhausvereins. Eher etwas für Technikinteressierte war das Angebot des Motorsportclubs (MSC) Hartha. „Wir wurden als Verein eingeladen, mitzumachen und es ist richtig toll“, so Thomas Eckert vom Verein. Die Harthaer haben eine Autorennbahn, ein Stockcar und ein kleines Rennfahrzeug mitgebracht, in dem die jüngeren Besucher Platz nehmen dürfen. Aber auch Opas und Väter kommen beim MSC Hartha auf ihre Kosten. Sie treten gegen ihre Kinder und Enkel beim Autorennen auf der Bahn an, auf der gleichzeitig vier Fahrzeuge starten können. Die Gäste bekommen auch ein paar Informationen zum Verein und einen Ausblick auf das große Stockcar-Rennen in Hartha. Familie Richter ist mit ihrer Tochter Stella zum Familien- und Sporttag gekommen. Besonders freut sich Stella, dass sie die Möglichkeit zum Reiten bekommt. Das habe sie sich so sehr gewünscht. Vater Richter zieht den Hut vor den vielen ehrenamtlichen Helfern, die solch‘ einen Tag, an dem es für jedes Alter und viele Interessengruppen Angebote gibt, erst möglich machen. Während sich das Maskottchen Leo der Löwe unter die Gäste mischt und an die jüngeren Besucher Geschenke verteilt, steigt die Spannung beim Stiefelweitwurf. Lea (11) hat das schwarze Gummiteil 15 Meter weit geworfen. Sie probiert verschiedene Techniken aus, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen. Lea ist auch sonst ganz sportlich. Sie ist Leichtathletin beim Döbelner Sportclub (DSC). Ihr habe auch die „Touch-Wand“ der Sparkasse gefallen. Fabienne (6) wirft den Stiefel sieben Meter weit. Damit ist sie nicht ganz zufrieden. Dafür gehört sie zu den besten ihrer Altersgruppe beim Crosslauf. Die Strecke hat sie in 3,25 Minuten gemeistert. „Und reiten war ich auch schon“, ergänzt die Sechsjährige.

„Die Idee, einen solchen Tag für die Familie zu organisieren und das auch noch mit sportlichen Angeboten zu verbinden, finde ich klasse“, so Franziska Geißler. Ihre Tochter Mileen besucht den Kindersportkurs. Dort wurde Franziska Geißler auch auf das Event in den Klostergärten aufmerksam. Die Familie kam mit dem Fahrrad aus Gärtitz und ist sportbegeistert.

„Heute ist Premiere, und wenn das Programm ankommt, dann ist im nächsten Jahr eine Neuauflage geplant“, sagte Martin Leimner. Er ist von der guten Zusammenarbeit mit den Partnern begeistert, denen anzumerken sei, dass sie gern in die Klostergärten gekommen seien.

