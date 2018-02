Gelungene Generalprobe Kamenz setzt sich im letzten Vorbereitungsspiel beim VfL Hohenstein-Ernstthal durch.

Fußball. In der Fußball-Oberliga gewann der VFC Plauen (3.) sein Nachholspiel gegen den SV Schott Jena und rückte bis auf vier Punkte an Spitzenreiter Bischofswerdaer FV heran. Bis zur 82. Minute lagen der VFC im Rückstand. Am Wochenende steht der 16. Spieltag in der Süd-Staffel an. Die Schiebocker erwarten den VfB 1921 Krieschow, der SV Einheit Kamenz ist beim FC Carl Zeiss Jena II zu Gast. Die Generalprobe gestalteten die Lessingstädter erfolgreich.

Beim sächsischen Futsal-Meister und aktuellen Landesligadritten in Hohenstein-Ernstthal setzte sich Kamenz mit 2:1 (1:0) durch. Die Tore gingen auf das Konto von Patrick Wocko (30.) und Franz Häfner (59.), Fabian Erler hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (46.). „Krankheits- und arbeitsbedingt standen nur 14 Spieler zur Verfügung. Mit einem Durchschnittsalter von nur 23 Jahren boten alle einsatzfähigen Spieler eine recht ordentliche Leistung“, resümierte Einheit-Geschäftsstellenleiter Frank Terks, der zusammen mit Enrico Robert die Mannschaft betreute.

Die durch die Abgänge neuformierte Innenverteidigung mit Eric Ranninger und Philipp Schmidt machte ihre Sache recht ordentlich und so kamen die Gastgeber nur zu wenigen Chancen. Auch das zentrale Mittelfeld mit den beiden Youngstern Rico Tänzer und Christoph Rettig bot über weite Strecken eine ansprechende Leistung. (js)

