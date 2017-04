Gelungene Depot-Eröffnung in Görlitz Zum Start an der unteren Berliner Straße erlebte das Dekoartikel-Geschäft einen Besucheransturm.

So schick sieht es im neuen Depot an der unteren Berliner Straße aus. Am Donnerstag wurde die Eröffnung gefeiert, zahlreiche Görlitzer und Stadtbesucher kamen, schauten und kauften. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Frau Raatz ist extra aus Regensburg zur Depot-Eröffnung angereist. Allerdings ist sie nicht zum Einkaufen hier, sondern zum Arbeiten. Denn sie ist selbst Depot-Mitarbeiterin in Bayern. Die junge Frau steht am Donnerstagvormittag am Eingang des Geschäftes an der unteren Berliner Straße, begrüßt und verabschiedet Kunden. „Ich helfe zur Eröffnung den Kolleginnen“, erzählt sie. Und weil sie selbst ursprünglich aus der Region kommt, war es so etwas wie ein Herzenswunsch, beim Start der neuen Depot-Filiale in Görlitz dabei zu sein. Mit dem Besucheransturm sind sie und ihre Kolleginnen mehr als zufrieden. „Es war ein Super Start“, sagt Frau Raatz.

Über 450 Quadratmeter nimmt das neue Geschäft der Gries Deco Company GmbH, bekannt für die Wohn-Accessoire-Kette Depot ein. Das Sortiment in Görlitz entspreche dem der anderen Filialen, heißt es vom Unternehmen. Depot ist Nachfolger von NKD. Der Bekleidungshändler zog in das Gewerbegebiet in Rauschwalde.

