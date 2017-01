Gelungene Bescherung Für 46 Heimkinder aus Neustadt und Sebnitz wurden wieder Weihnachtswünsche erfüllt – und noch mehr.

Katrin Lange hat Heimkindern Weihnachtswünsche erfüllt. Foto: Dirk Zschiedrich

Es ist inzwischen eine kleine Tradition. Und doch ist es für Mathias und Katrin Lange aus Neustadt immer wieder etwas Besonderes. Die beiden Optiker, die ein gemeinsames Geschäft auf dem Neustädter Markt betreiben, haben in der Vorweihnachtszeit wieder Weihnachtswünsche für Heimkinder des Awo-Kinder- und Jugendhauses in Neustadt und der DRK-Kinder- und Jugendwohngemeinschaft in Sebnitz erfüllt. Insgesamt 46 Kinder und Jugendliche hatten im Pro-Optik-Geschäft ihre Wunschzettel an einem Weihnachtsbaum aufgehängt, damit sie von Geschenkpaten eingelöst werden. „Die Aktion ist wieder geglückt“, freut sich Mathias Lange. Jedes Kind hat ein Präsent bekommen. Bei den Weihnachtsfeiern in den beiden Einrichtungen wurden die Päckchen übergeben. Es sei eine sehr schöne Atmosphäre gewesen. Die Kinder und Jugendlichen hätten sich riesig gefreut. „Das ist der schönste Dank für alle, die das Projekt unterstützt haben“, sagt der Optiker und bedankt sich bei den vielen Spendern. Diese haben nämlich nicht nur durch Sachspenden für strahlende Kinderaugen gesorgt. Zusätzlich zu den Wunschzetteln hatte Mathias Lange in seinem Laden eine Spendenbox aufgestellt. Das Geld, das darin gesammelt wurde, ist ebenfalls auf beide Kinderheime aufgeteilt worden. In der Kiste landeten am Ende mehr als 730 Euro. Etwa die Hälfte wurde von Kunden und anderen Neustädtern gestiftet. Den Rest stockten Mathias und Katrin Lange auf, die wieder ein eigenes Budget für die Box zur Verfügung stellten. Jedes Heim hat nun genau 367,50 Euro überreicht bekommen. „Das Geld ist zweckgebunden und konkret für die Kinder und Jugendlichen bestimmt“, erklärt der Geschäftsmann. In den vergangenen Jahren haben die Heime damit meist einen gemeinsamen Ausflug finanziert. Mathias Lange hofft, dass das Geld auch dieses Mal gut für die Gruppen angelegt wird.

zur Startseite