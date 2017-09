Handball Gelingt die doppelte Tabellenführung? Die Neudorf/Döbelner Frauen haben die Sachsenligaspitze seit zwei Spieltagen inne. Die Männer können gleichziehen.

Bennet Leuschke und die Spieler der HSG Neudorf/Döbeln wollen im Kurtort Hartha ihren Saisonstart weiter veredeln. Im Falle eines Sieges vielleicht sogar mit der Tabellenführung in der Sachsenliga. © Dirk Westphal

Es könnte ein historischer Spieltag aus Sicht der HSG Neudorf/Döbeln werden. Mit einer Konstellation in den Sachsenligen, die es noch nie gegeben hat. Es besteht die Möglichkeit, dass die Frauen- wie die Männermannschaft des Vereins die Tabellen anführen.

Sachsenliga Männer

Beim Aufsteiger SG Kurort Hartha (9./0:4) absolviert die HSG Neudorf/Döbeln (3./4:0) ihr erstes Auswärtsspiel der neuen Saison. Dem Überraschungsneuling, der erstmals Sachsenliga spielt und mit viel Freude und Unbekümmertheit dieses Wagnis angeht, ist der nötige Respekt entgegenzubringen. Eine Unterschätzung und die Einstellung, das wird schon werden, ist fehl am Platz, auch wenn die Harthaer noch nichts gerissen haben. Aber das wird Trainer Thomas Schneider, seinen Männern schon mit auf den Weg geben. Die HSG ist der klare Favorit und für sie kann die Zielstellung nur Sieg lauten. Denn einen um drei Tore höheren Erfolg vorausgesetzt, als ihn die punktgleiche SG Leipzig/Zwenkau (2./6) eventuell gegen den HVH Kamenz (4./3:1) landet, und die Mittelsachsen wären Tabellenführer, da der EHV Aue II (1./5:1), der bereits drei Begegnungen bestritten hat, spielfrei ist. Eine normale Leistung vorausgesetzt, kann es bei aller Wertschätzung für die SG-Männer auch kein anderes Ergebnis geben. „Für uns zählen, egal wie, nur die beiden Pluspunkte. Der Gegner ist unbequem, wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen. Unterschätzen dürfen wir die Harthaer keinesfalls, dafür habe ich zu sorgen. Wir müssen von Spiel zu Spiel stabiler werden, das ist das Ziel“, sagte Trainer Thomas Schneider.

Sachsenliga Frauen

Für die Frauen der HSG Neudorf/Döbeln (1./6:0), seit zwei Spieltagen Tabellenführerinnen, steht ein echter Prüfstein auf dem Spielplan. Zum Spitzenspiel reisen die Schützlinge von Daniel Reddiger zum SV Plauen-Oberlosa 04 (3./5:1). Die Spiele zwischen beiden Kontrahenten waren immer gutklassig und sehr umkämpft. In eigener Halle ist der SV 04 nur schwer zu bezwingen. Um das zu erreichen, braucht die HSG schon Bestform. Die derzeitige sehr gute spielerische Verfassung lässt die Neudorf/Döbelnerinnen aber guten Mutes ins Vogtland fahren, denn sie sind keinesfalls chancenlos. Die Gastgeberinnen werden ebenfalls voll auf Sieg spielen und der Ausgang sollte doch recht offen sein. „Es wird schwer. Plauen ist der Staffelfavorit. Individuell bieten sie das Nonplusultra. Da müssen wir eine geschlossene Teamleistung bringen, sie ärgern und schauen, dass etwas Zählbares herauskommt“ sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger, der auf Sarah Eichhorn und Isabel Forker verzichten muss.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Beim HSV Dresden (2./4:2) wartet auf den VfL Waldheim 54 (6./3:3) eine schwierige Auswärtsaufgabe. Die Elbestädter gehören mit zu den Titelanwärtern und sie werden mit der festen Absicht in dieses Spiel gehen, in eigener Halle einen der Mitbewerber zu bezwingen. Der VfL muss auf einen hochmotivierten und spielerisch guten Kontrahenten gefasst sein. Ein Sieg der Elbflorenzer wäre keine Überraschung, aber die Waldheimer brauchen nicht vorzeitig die Flinte ins Korn zu werfen. „Der Gegner wird sicher versuchen, uns zeitig den Schneid abzukaufen. Wir haben aber gut trainiert. Und wenn wir unserem Plan folgen, bringen wir auch Punkte auf der Habenseite mit“, sagte VfL-Trainer Mario Piasecki, der auf Nico Mathys und Tony Franz verzichten muss.

Verbandsliga Männer Staffel West

Der Sachsenligaabsteiger SV Plauen-Oberlosa 04 II (6./2:2) empfängt den Aufsteiger HSG Neudorf/Döbeln II (4./4:2). In der Vorsaison lagen zwischen beiden Teams noch zwei Spielklassen und das könnte zu der Schlussfolgerung führen, dass die Gastgeber als klarer Favorit ins Spiel gehen. Aber so einfach ist die Sache nicht. Oberlosa stand in der Sachsenliga völlig auf verlorenem Posten und die HSG war als Bezirksligaspitzenteam in einer sehr guten Verfassung. Die ersten Verbandsligaspiele der noch jungen Saison haben gezeigt, dass die Gastgeber kein Überflieger sind und die HSG gut mitspielen kann. Damit können die Neudorf/Döbelner den SV 04 auch in dessen Heimhalle durchaus ordentlich fordern. Ob es zum Punktgewinn reicht, bleibt abzuwarten, aussichtslos ist es nicht. „Wir spielen gegen den Absteiger, entsprechend wird es schwierig. Wir wollen ein gutes Spiel machen und alles versuchen“, sagte HSG-Coach Marc Süße.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Beim VfL Meißen (2./4:2) ist der VfL Waldheim 54 (6./3:1) zu Gast. In dieser Partie treffen zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander. Spielerisch ist kein Unterschied vorhanden, beide Teams sind in der Lage, technisch und taktisch guten Handballsport abzuliefern. Wem das in diesem Spiel besser gelingt, der wird beide Punkte behalten. Eine interessante Begegnung mit wohl recht offenem Ausgang ist zu erwarten. „Ein sehr schwerer Gegner. Es wird kein leichtes Spiel werden, auch weil Maria Zaspel und Yvonne Fahnert fehlen“, sagte VfL-Trainer Ulf Seeger.

Bezirksliga Männer Leipzig

Die SG LVB Leipzig III (3./4:0) spielt in eigener Halle gegen den VfL Waldheim 54 II (4./4:0). Der Titelverteidiger muss sich auf einen spielstarken Kontrahenten einstellen. Nach dem enttäuschenden neunten Rang in der Vorsaison spricht vieles dafür, dass die Leipziger dieses Mal viel weiter vorn mitspielen. In ihren bisherigen Partien haben die LVB-Männer das mit guten Ergebnissen schon demonstriert. Aber auch der amtierende Bezirksmeister aus der Zschopaustadt hat bisher mit sehr guten Leistungen überzeugt und kann selbstbewusst in diese Auswärtsaufgabe gehen.

Der SV Leisnig 90 (11./0:4) empfängt den Leipziger SV Südwest (13./0:6). Der Saisonstart verlief für die Bergstädter wirklich nicht gut. Es wird also Zeit, die Kurve zu bekommen. Dazu kommen die auch noch nicht in guter Form befindlichen Gäste gerade recht. In eigener Halle sollte der SVL in der Lage sein, den LSV in Schach zu halten und beide Zähler einzufahren.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Beim HSV Mölkau II (5./3:3) ist die HSG Neudorf/Döbeln II (2./5:1) zu Gast. Das wird erneut keine leichte Auswärtsaufgabe. Wie schon in Naunhof ist mit starker Gegenwehr zu rechnen, die HSG muss schon eine sehr gute Leistung zeigen, um diese Hürde erfolgreich zu meistern. Wenn in Abwehr und Angriff gleichermaßen diszipliniert und zielstrebig agiert wird, dann ist der volle Erfolg aber durchaus möglich.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Die HSG Muldental 03 (1./4:2) spielt in eigener Halle gegen den TSV Penig (3./2:0). Das wird gegen die guten Peniger kein leichter Gang. Der TSV ist auch auswärts in der Lage, den Kontrahenten in die Schranken zu weisen. Das werden die Muldentaler verhindern wollen und selbst die Initiative ergreifen. Eine Begegnung auf Augenhöhe, in der schon Kleinigkeiten entscheiden können, ist zu erwarten. Der SV Leisnig 90 (6./0:2) empfängt die HSG Rochlitz/Geringswalde (5./0:2). In diesem Spiel gibt es keinen klaren Favoriten. Die Leisniger können zwar den Heimvorteil für sich reklamieren, aber das allein ist noch kein Erfolgsgarant. Können die Bergstädter aber eine ordentliche Leistung auf das Spielfeld bringen, dann ist ein Heimsieg keine Utopie.

