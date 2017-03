Kegeln Gelingt der größte Erfolg? Der Döbelner SC ist auf dem Weg zur Meisterschaft. Um ganz sicher zu gehen, muss noch einmal gewonnen werden.

Pierre Panke (links) und Andreas Rippin wollen am Sonnabend die Neunerglocke auf der Kegelbahn in den Klostergärten nochmals richtig zum Schellen bringen und nach einem Sieg die Meisterschaft in der Verbandsliga 200 feiern. © Dietmar Thomas

was soll eigentlich noch passieren? Die Meisterschaft in der Verbandsliga 200 scheint nur noch Formsache. Bei zwei Zählern Vorsprung gegenüber dem SC Großschweidnitz-Löbau und dem besseren Abschneiden im direkten Vergleich und einem abschließenden Heimspiel. Könnte man meinen. Doch Vorsicht! In den Durchführungsbestimmungen des Keglerverbandes Sachsen ist unter Punkt 2.3.5.3. klar geregelt: „Die Landesmeister Senioren und Männer 200 werden bei Punktgleichheit nach B 2.8.1 durch ein Entscheidungsspiel auf neutraler Bahn ermittelt.“

Entsprechend müssen die Sektflaschen – bis auf die, aus der es vor Spielbeginn den traditionellen Motivationsschluck gibt – noch geschlossen bleiben, denn im letzten Spiel werden die Döbelner noch einmal auf Herz und Nieren geprüft. Gegner ist kein Geringerer als der Tabellendritte KSV ESKA Chemnitz.

Anspruchsvolle Abschlussaufgabe

Der brachte den Mittelsachsen eine von zwei Auswärtsniederlagen bei. „Dort haben wir trotz einer super Teamleistung mit 20 Kegeln ganz knapp verloren“, sagt DSC-Kapitän Andreas Rippin und warnt: „Mit Alexander Leiott haben die einen Akteur, der zu Hause regelmäßig über 1000 spielt. Der ist gefährlich!“ Nichtsdestotrotz haben sich die ehemaligen Kreisstädter auf die Fahnen geschrieben, mit einem vollen Erfolg für klare Fronten zu sorgen, ihren Vorsprung durchs Ziel zu retten und somit für den größten Mannschaftserfolg aller Zeiten in ihrer Sportart in der Region zu sorgen. Theoretisch würde dazu auch ein eher seltenes Remis reichen. Bei einer Niederlage dagegen käme es zum Entscheidungsspiel auf neutraler Bahn, da nicht davon auszugehen ist, dass der SC Großschweidnitz-Löbau gegen den Tabellensiebten, KV Reinsdorf 1992, zu Hause Punkte liegenlassen wird. „Wir haben es aber selbst in der Hand und werden ESKA Chemnitz auf keinen Fall unterschätzen“, sagte Rippin und fügte an: „Dazu kommt aber natürlich der Druck, dass wir mit einem Erfolg erstmals den Titel gewinnen können. Dieses Ziel gilt es besonnen anzugehen und am besten im Wettkampf auszublenden, damit wir nicht überpacen.“ Es seien an diesem Tag allerdings alle Döbelner Kräfte gebündelt. Und da im Saisonverlauf erst eine Heimniederlage zu Buche steht, erscheinen die Chancen insgesamt doch recht gut, die Saison mit dem keglerischen Sahnehäubchen schlechthin zu beenden.

In vielen anderen Ligen sind die Entscheidungen bereits gefallen. Für den Döbelner Regionalverband endete die Saison 2016/17 dabei mit bisher zwei Titeln (Bezirksliga LWV Geringswalde, Bezirksklasse SV Einheit Lüttewitz) mehr als herausragend.

In der Regionalliga Döbeln kommt es zu den beiden Halbfinals. Auf der Döbelner Anlage stehen sich der SV Einheit Lüttewitz II und der LWV Geringswalde II gegenüber. Die ersten Mannschaften der Vereine erreichten in ihren Spielklassen jeweils den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse und die zweiten Mannschaften haben dabei meist tatkräftig unterstützt. In dieser Partie ist der Staffelsieger der Staffel B (Lüttewitz) eindeutig favorisiert wie auch in der nachfolgenden Begegnung zwischen Döbelner SC IV gegen Döbelner SC III. Die vierte Vertretung der Muldenstädter hat die Saison ohne Niederlage abgeschlossen und wird sich kaum von ihren Vereinskameraden überraschen lassen. Die beiden Sieger spielen am 8. April um den Regionalmeistertitel, während die Verlierer um den dritten Platz spielen werden. (DA/kbe)

zur Startseite